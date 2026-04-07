Έκτακτη-σύσκεψη-τη-Μεγάλη-Τετάρτη-με-αφορμή-τον-καλπασμό-των-τιμών-των-καυσίμων

Έκτακτη σύσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τους παράγοντες της αγοράς φυσικού αερίου και τα διυλιστήρια θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Τετάρτη, καθώς το ράλι των τιμών της ενέργειας και του πετρελαίου σε όλη την Ευρώπη δείχνει ασταμάτητο.

Όπως αναλύθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, το ντίζελ κίνησης εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο στην τιμή και τη μεγαλύτερη έλλειψη στα πρατήρια, ενώ χώρες όπως η Ιταλία κάνουν περικοπές στα αεροπορικά καύσιμα. Το επόμενο δεκαήμερο, μάλιστα, η έλλειψη του ντίζελ στην Ευρώπη αναμένεται να «χτυπήσει κόκκινο».

Στην Ελλάδα τα αποθέματα ξεπερνούν τις 60 μέρες, παρά το ότι η χώρα μας συμμετείχε στην απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, συγκεκριμένα με προσφορά δύο εκατομμυρίων βαρελιών.

Όσον αφορά στις αυξήσεις των τιμών, στις 31 Μαρτίου η τιμή του πετρελαίου κίνησης βρισκόταν στο 2,11. Έπεσε 20 λεπτά με την επιδότηση, στο 1,91. Αυτή τη στιγμή, η μέση τιμή στην Ελλάδα είναι 2,07 και αναμένεται κι άλλη αύξηση έξι λεπτών. Αυτό σημαίνει ότι έχει εξαναιμιστεί πλήρως η επιδότηση και όλη η Ευρώπη ψάχνει μέτρα για να αντιμετωπίσει τον «Αρμαγεδώνα» που έρχεται στις τσέπες μας.

Τα «τιμολόγια του πολέμου» από προμηθευτές σε επιχειρήσεις φτάνουν τις επόμενες μέρες, αυξημένα με το υψηλό ενεργειακό κόστος κατά 20 και 30%. Είναι ένα ζήτημα που θα απασχολήσει τους Έλληνες πολίτες από τη Δευτέρα του Πάσχα, ακόμη πιο έντονα.

