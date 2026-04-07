Ακριβότερο έως και 9,3% φέτος το πασχαλινό τραπέζι – Πού κυμαίνονται οι τιμές σε αρνί, κατσίκι, τσουρέκια και σοκολατένια αυγά

Από 107,20 έως 156,20 ευρώ θα κοστίσει φέτος στους Έλληνες το πασχαλινό τραπέζι (4-6 ατόμων), σύμφωνα με Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Όπως προκύπτει από τους υπολογισμούς του ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, οι καταναλωτές θα αγοράσουν ακριβότερα κατά 7,8% έως 9,3% το ίδιο, σε σχέση με πέρυσι, καλάθι αγαθών.

Η εκτίμηση του Ινστιτούτου έγινε βάσει επιτόπιας τιμοληψίας και συνεντεύξεων τόσο σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όσο και σε ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (π.χ. ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κλπ), καθώς και στη Βαρβάκειο αγορά. Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Όπως διευκρινίζεται από το Ινστιτούτο, οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους Πίνακες (1 & 2) είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική κατανομή τιμών και την εικόνα της αγοράς.

Το top-5 των αυξήσεων

Ενδεικτικό είναι ότι αυξήσεις καταγράφονται στις τιμές 20 προϊόντων, από τα 22 συνολικά που συμπεριέλαβε η τιμοληψία του ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε σχέση με πέρυσι παρουσιάζονται στο μαρούλι, που καταγράφει άνοδο κατά 27,1%, στα μήλα (+16,1%), στα πορτοκάλια (+14,3%), στις ντομάτες (+13%), καθώς και στο αρνί και το κατσίκι (+11,3%).

Οι εξαιρέσεις

Στον αντίποδα, φθηνότερα θα προμηθευτούν φέτος οι Έλληνες καταναλωτές το παρθένο ελαιόλαδο (-2,3%) και τις μπύρες (-2,1).

- ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ

Πόσο κοστίζουν φέτος αρνί, κατσίκι, τσουρέκια και σοκολατένια αυγά

Ειδικότερα, το αρνί κοστίζει φέτος περί τα 13,80 ευρώ/5 κιλά, ενώ το κατσίκι στοιχίζει περί τα 14,80 ευρώ/5 κιλά. Αναλυτικά, το αρνί στοιχίζει από 11,99 – 13,99 ευρώ στη Βαρβάκειο, από 12,90 – 13,00 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και από 14,80 – 18,50 ευρώ σε εξειδικευμένα καταστήματα. Το κατσίκι κοστίζει από 12,99 – 14,99 ευρώ στη Βαρβάκειο, από 13,90 – 14,00 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και από 15,50 – 19,70 ευρώ σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν βαμμένα αυγά (12άδα) σε τιμές που κυμαίνονται από 5,04 – 11,40 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και από 8,50 – 14,50 ευρώ σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Το τσουρέκι (450 gr) κυμαίνεται από 2,36 – 3,98 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και από 7,00 – 12,50 ευρώ σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Οι τιμές για το σοκολατένιο αυγό (240 gr) διαμορφώνονται από 7,87 – 17,34 ευρώ στα σούπερ μάρκετ και από 14,40 – 20,36 ευρώ σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Γιατί το πασχαλινό τραπέζι θα μας κοστίσει φέτος περισσότερο

Όπως αναφέρει ο Διοικητικός Διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ Χαράλαμπος Αράχωβας, « οι τιμές των τροφίμων για το πασχαλινό τραπέζι κινούνται για άλλη μία χρονιά ανοδικά, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και τις περιορίζοντας τις δαπάνες για άλλα αγαθά».

Σύμφωνα με τον κ. Αράχωβα, η σημαντική αύξηση του φετινού πασχαλινού τραπεζιού οφείλεται: α) Στη διόγκωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς εξαιτίας της ανόδου των τιμών ενέργειας, β) στις ασθένειες που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο και γ) στο γεγονός ότι φέτος ορθόδοξο και καθολικό Πάσχα διαφέρουν μόνο κατά μία εβδομάδα, εξέλιξη που ενισχύει τη ζήτηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος σημειώνει ότι οι τιμές στα σοκολατένια αυγά παρέμειναν στα ίδια περίπου με τα περυσινά επίπεδα, ενώ υπενθυμίζεται πως το 2025 είχε σημειωθεί ισχυρή αύξηση εξαιτίας της διόγκωσης της τιμής του κακάο. «Σε κάθε περίπτωση, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα κατευθύνεται περισσότερο στην κάλυψη των απαραίτητων αγαθών για το πασχαλινό τραπέζι μειώνοντας τις αυθόρμητες αγορές σε μία περίοδο που η παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων προκαλεί προβληματισμό στην αγορά, αν και πέραν των τροφίμων και των καυσίμων δεν καταγράφονται, έως τώρα, ανατιμήσεις στα υπόλοιπα προϊόντα» παρατηρεί ο Διοικητικός Διευθυντής του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ.