Αυτοπροσώπως ο Κ. Τσιάρας στη Βουλή: Ζήτησε άρση ασυλίας – «Αφορούσε νόμιμο αίτημα αδύναμου πολίτη»

Αυτοπροσώπως εμφανίστηκε ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Τσιάρας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ζήτησε επίσης, όπως και οι 9 συνάδλεφοί του που απέστειλαν υπομνήματα, την άρση της ασυλίας του, σημειώνοντας ότι η παρέμβασή του αφορούσε ένα νόμινο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη.
Σε δήλωσή του από το Περιστύλιο, ο κ. Τσιάρας ανέφερε: «Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην επιτροπή Δεοντολογίας, όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα, αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής.
» Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας, ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν.
» Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη, ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια».
