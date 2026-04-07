Δυσοίωνη-η-Γκεοργκίεβα:-«Όλα-δείχνουν-υψηλότερες-τιμές-και-χαμηλότερη-ανάπτυξη

«Όλες οι ενδείξεις πλέον οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερη ανάπτυξη», προειδοποίησε η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, με φόντο προφανώς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Πριν από τον πόλεμο, το ΔΝΤ θα αναθεωρούσε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη, στο 3,3% για το 2026 και 3,2% για το 2027, σύμφωνα με τη Γκεοργκίεβα.

Ωστόσο, αυτές οι προσδοκίες έχουν πλέον ανατραπεί, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν φέρνει ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίοι είναι απίθανο να υποχωρήσουν σύντομα, ακόμη και αν ο πόλεμος λήξει γρήγορα.

Αυξημένη αβεβαιότητα

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 13%, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες. Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι οι φτωχότερες χώρες, που δεν διαθέτουν επαρκή αποθέματα, θα πληγούν περισσότερο.

«Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο αυξημένης αβεβαιότητας», πρόσθεσε, αναφέροντας γεωπολιτικές εντάσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, κλιματικά σοκ και δημογραφικές μεταβολές. «Όλα αυτά σημαίνουν ότι, αφού ξεπεράσουμε αυτό το σοκ, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση για το επόμενο».

Στασιμοπληθωρισμός

Η διπλή απειλή υψηλότερων τιμών και χαμηλότερης ανάπτυξης ενισχύει τους φόβους για επιστροφή του «στασιμοπληθωρισμού» μεταξύ καταναλωτών, επιχειρηματιών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις στην εαρινή σύνοδο της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ την επόμενη εβδομάδα, όπου η Γκεοργκίεβα θα εκφωνήσει ομιλία την Πέμπτη.

Με πληροφορίες από CNBC

