Εξαγοράζει-την-alpha-trust-η-alpha-bank

Σε μια κίνηση ματ που θα προσφέρει μεγαλύτερη δυναμική στο σκέλος του asset management προχώρησε ο όμιλος της Alpha Bank, μέσω της εξαγοράς της Alpha Trust.

Η τράπεζας έχει έρθει σε συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 69,61% της Alpha Trust, ενισχύοντας τη στρατηγική της διείσδυση στον τομέα του wealth και asset management.

Η συναλλαγή προβλέπει, παράλληλα, την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για το υπόλοιπο των μετοχών, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενώ η ολοκλήρωση της συμφωνίας – υπό την αίρεση των απαραίτητων εγκρίσεων – τοποθετείται έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η ανώτερη διοικητική ομάδα της Alpha Trust, συμπεριλαμβανομένων του ιδρυτή και του διευθύνοντος συμβούλου της, αναμένεται να διατηρήσει ενεργό ρόλο σε μακροπρόθεσμη βάση, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με την Alpha Bank. Η εξέλιξη αυτή διασφαλίζει τη διοικητική συνέχεια και ενισχύει την ομαλή ενσωμάτωση της Alpha Trust στον Όμιλο, ενώ παράλληλα κατοχυρώνει την ενεργή συμβολή της υφιστάμενης ηγετικής ομάδας στη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής στους τομείς wealth και asset management, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου.

Η εξαγορά προσθέτει περί τα 2,2 δισ. ευρώ υπό διαχείριση κεφάλαια (AuM), ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή κατά 1%, με κόστος 17 μονάδων βάσης, ενώ η απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου (RoIC) εκτιμάται άνω του 15%.

Η κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Alpha Bank για ενίσχυση δραστηριοτήτων χαμηλής κεφαλαιακής έντασης και υψηλής επαναληψιμότητας εσόδων. Μέσω της εξαγοράς αποκτά πρόσβαση σε έναν ανεξάρτητο asset manager με ισχυρό επενδυτικό προσανατολισμό και αποδεδειγμένη ικανότητα παραγωγής αποδόσεων σε διαφορετικές φάσεις του οικονομικού κύκλου, διευρύνοντας παράλληλα το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της τόσο προς θεσμικούς όσο και προς ιδιώτες πελάτες υψηλής καθαρής θέσης.

Παράλληλα, η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τα κριτήρια εξαγορών και συγχωνεύσεων του ομίλου, καθώς ενισχύει τις πηγές εσόδων από προμήθειες και τη συνολική ανθεκτικότητα της κερδοφορίας, ενώ δημιουργεί προϋποθέσεις αξιοποίησης συνεργειών μέσω του δικτύου διανομής και της ανάπτυξης νέων επενδυτικών προϊόντων. Σημαντική θεωρείται και η προσθήκη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και διοικητικής εμπειρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε λειτουργικό επίπεδο, προβλέπεται η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων wealth management της Alpha Trust στο Private Banking της Alpha Bank, καθώς και η ένταξη των δραστηριοτήτων asset management στην Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η τράπεζα επιδιώκει να συνδυάσει την κλίμακα και το δίκτυό της με την επενδυτική τεχνογνωσία και την πιο ευέλικτη, επιχειρηματική κουλτούρα της Alpha Trust, ενισχύοντας παράλληλα τις offshore υπηρεσίες της και την ανάπτυξη της πλατφόρμας private banking στο Λουξεμβούργο.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται και η σύσταση Group Investment Council, με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής διακυβέρνησης και τον καλύτερο συντονισμό των χαρτοφυλακίων σε επίπεδο ομίλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, εξέφρασε την ικανοποίηση της διοίκησης για την επίτευξη δεσμευτικών συμφωνιών με τον ιδρυτή και λοιπούς μετόχους της Alpha Trust, με στόχο την εξαγορά μιας εταιρείας που διακρίνεται για την ποιότητα των υπηρεσιών της και την ισχυρή της φήμη στην αγορά.

Όπως σημείωσε, η Alpha Trust μοιράζεται με την Alpha Bank κοινές αρχές, όπως η ακεραιότητα και η επιδίωξη της αριστείας στη διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα αναμένει, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, την ένταξη της διοικητικής ομάδας, των εξειδικευμένων στελεχών και της σταθερής πελατειακής βάσης της Alpha Trust, με στόχο τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο συνδυασμός των δυνατοτήτων της Alpha Trust με εκείνες της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του τομέα Private Banking της τράπεζας αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του Ομίλου στην ελληνική αγορά, θέτοντας υψηλότερα πρότυπα στον κλάδο της διαχείρισης περιουσίας.

Τέλος, επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη εξαγορά εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική της Alpha Bank για αξιοποίηση ελκυστικών ευκαιριών ανάπτυξης, ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και αμοιβές, καθώς και δημιουργία διατηρήσιμης, μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους και πελάτες.

Η Alpha Trust συνιστά μια καταξιωμένη και ποιοτικά διαφοροποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης περιουσίας, με ισχυρή διείσδυση σε πελάτες υψηλής και πολύ υψηλής καθαρής θέσης, καθώς και σε θεσμικούς επενδυτές. Το επιχειρηματικό της υπόδειγμα εδράζεται σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, υψηλά ποσοστά διακράτησης πελατών και σε ένα μοντέλο διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων (discretionary), που διασφαλίζει συνέπεια στην υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής και ουσιαστική, εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.

Κομβικό στοιχείο της προσέγγισης αποτελεί το ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο που συνδυάζει υπηρεσίες private wealth management με εσωτερικές (in-house) δυνατότητες asset management. Μέσω αυτού, παρέχεται πρόσβαση σε ευρύ φάσμα επενδυτικών λύσεων — από αμοιβαία κεφάλαια και διακριτικά χαρτοφυλάκια έως εναλλακτικές επενδύσεις — οι οποίες υποστηρίζονται από δομημένη και πειθαρχημένη επενδυτική διαδικασία. Το συγκεκριμένο μοντέλο επιτρέπει συνεκτική διαχείριση των επενδύσεων, ενισχύει την παροχή εξατομικευμένων λύσεων για διαφορετικά επενδυτικά προφίλ και συμβάλλει στη δημιουργία επαναλαμβανόμενων εσόδων από προμήθειες.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει ουσιαστικές δυνατότητες στον τομέα των εναλλακτικών επενδύσεων και των διεθνών δομών, συμπεριλαμβανομένων λύσεων μέσω Λουξεμβούργου, που απευθύνονται σε πελάτες με σύνθετες και διεθνοποιημένες ανάγκες. Οι δυνατότητες αυτές ενισχύουν περαιτέρω την επενδυτική πρόταση αξίας της Alpha Bank και ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική της για ανάπτυξη στο διεθνές και offshore wealth management.

Η εταιρεία διαθέτει ομάδα υψηλής εξειδίκευσης, με αποδεδειγμένο ιστορικό ανάπτυξης δραστηριοτήτων τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και ενσωμάτωση επενδυτικών πλατφορμών.

Σε επίπεδο επιδόσεων, η Alpha Trust έχει αποσπάσει σειρά διεθνών διακρίσεων, με τα επενδυτικά της προϊόντα να καταγράφουν διαχρονικά ισχυρές αποδόσεις. Ειδικότερα, τα balanced funds κατατάσσονται συστηματικά στο ανώτερο ποσοστιαίο εύρος της αγοράς, ενώ η σταθερή παραγωγή performance fees αντανακλά την ικανότητα δημιουργίας υπεραποδόσεων σε διαφορετικές φάσεις του οικονομικού κύκλου. Αντίστοιχα, τα ελληνικά μετοχικά και ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια εμφανίζουν συνεπή υπεραπόδοση έναντι των σχετικών δεικτών αναφοράς κατά την τελευταία δεκαετία.