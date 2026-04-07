Εξαγοράζεται-η-universal-music-από-τον-Μπιλ-Άκμαν-σε-ένα-deal-άνω-των-55-δισ.-ευρώ

(upd) Εξαγορά της Universal Music Group (UMG) σχεδιάζει η Pershing Square του Μπιλ Άκμαν, σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές, ύψους περίπου 55,8 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους της πρότασης, οι μέτοχοι θα λάβουν συνολικά 9,4 δισ. ευρώ σε μετρητά και 0,77 νέες μετοχές για κάθε μετοχή της UMG που κατέχουν. Αυτό ισοδυναμεί με συνολική αξία συναλλαγής 30,4 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε premium 78% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της UMG στις 2 Απριλίου, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Pershing.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της UMG έχει υποχωρήσει κατά 23% μέχρι στιγμής φέτος, ωστόσο εκτοξεύεται 10% στις συναλλαγές της Ολλανδίας.

Η UMG θα σχηματίσει μια νέα, συγχωνευμένη εταιρεία με την Pershing Square και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

«Από την εισαγωγή της UMG, ο Sir Lucian Grainge και η διοίκηση της εταιρείας έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά δημιουργώντας ένα ρόστερ καλλιτεχνών παγκόσμιας κλάσης και αποφέροντας σχυρή επιχειρηματική απόδοση», δήλωσε ο CEO της Pershing Square, Μπιλ Άκμαν, σε δήλωση της Τρίτης.

«Ωστόσο, η τιμή της μετοχής της UMG έχει μειωθεί λόγω ενός συνδυασμού ζητημάτων που δεν σχετίζονται με την απόδοση της μουσικής της επιχείρησης και, το σημαντικότερο, όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτήν τη συναλλαγή».