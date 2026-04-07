Επικεφαλής-ΔΟΕ:-Η-πετρελαϊκή-κρίση-που-ζούμε-«είναι-πιο-σοβαρή-από-αυτές-του-1973,-του-1979-και-του-2002-μαζί»

Η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ είναι «πιο σοβαρή από αυτές του 1973, του 1979 και του 2002 μαζί», δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ.

«Ο κόσμος δεν έχει βιώσει ποτέ διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού τέτοιας κλίμακας», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εφημερίδα Le Figaro.

Κατά τον Μπιρόλ, θα πληγούν οι ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η Ιαπωνία, η Αυστραλία και άλλες χώρες, αν και οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι αναπτυσσόμενες, οι οποίες θα υποστούν υψηλότερες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, υψηλότερες τιμές τροφίμων και γενική επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Αναφερόμενος στην αποδέσμευση των αποθεμάτων πετρελαίου από τις χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που αποφασίστηκε τον περασμένο μήνα, ο Μπιρόλ δήλωσε ότι μέρος αυτών των αποθεμάτων έχει ήδη αποδεσμευτεί και η διαδικασία συνεχίζεται.

