Ευρωαγορές:-Σε-αρνητικό-κλείσιμο-καθώς-η-προθεσμία-Τραμπ-για-το-Ιράν-πυροδοτεί-ανησυχίες-στους-επενδυτές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν την Τρίτη 7/4, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για την προθεσμία που όρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, που λήγει αργότερα σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε 1,10% χαμηλότερα στις 590,60 μονάδες, αναστρέφοντας τα κέρδη που είχε σημειώσει νωρίτερα στη συνεδρίαση. Οι περισσότερες κατηγορίες μετοχών και οι βασικές περιφερειακές αγορές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος. Πιο αναλυτικά:

Γερμανικός DAX: -0,99% στις 22.937,65 μονάδες

Γαλλικός CAC 40: -0,67% στις 7.908,74 μονάδες

Βρετανικός FTSE 100: -0,84% στις 10.348,79 μονάδες

Ιταλικός ΜΙΒ: -0,47% στις 45.411,79 μονάδες

Ισπανικός ΙΒΕΧ: -0,64% στις 17.444,30 μονάδες

Πορτογαλικός PSI: -0,03% στις 9.366,70 μονάδες

Η πτώση των ευρωπαϊκών αγορών την Τρίτη ήρθε μετά από τετραήμερη πασχαλινή αργία, καθώς η προηγούμενη συνεδρίαση της Πέμπτης είχε κλείσει μικτά.

Οι επενδυτές δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα της αμερικανικής κυβέρνησης για πιθανή επίλυση της σύγκρουσης. Ο Τραμπ απείλησε να στοχεύσει την πολιτική υποδομή του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης εντός 24 ωρών, ενώ ταυτόχρονα ανέφερε ότι η ιρανική ηγεσία διαπραγματεύεται «καλή τη πίστη».

Ο πρόεδρος κλιμάκωσε τη ρητορική του σε νέα ανάρτηση στο Truth Social την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι «ολόκληρος ο πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε» αν το Ιράν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ — την κρίσιμη διαδρομή για τις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες — έως τις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής. Νωρίτερα, είχε προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε γέφυρα και σταθμό παραγωγής ενέργειας μέσα σε τέσσερις ώρες από την εκπνοή της προθεσμίας, αν δεν εκπληρωθεί η εντολή.

Στις αγορές μετοχών, η Commerzbank ανακοίνωσε ότι τα σχέδια εξαγοράς της UniCredit δεν απέδειξαν επαρκή δυνατότητα δημιουργίας αξίας για τους μετόχους της.

Η γερμανική τράπεζα ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τρίτη ότι, μετά τις συνομιλίες με την ιταλική UniCredit, δεν βλέπει «καμία βάση» για συμφωνία και προσθέτει ότι σκοπεύει να επικεντρωθεί στην επιτυχημένη υλοποίηση της ανεξάρτητης στρατηγικής της.

Οι μετοχές της Commerzbank στη Φρανκφούρτη έκλεισαν 0,5% χαμηλότερα, ενώ η UniCredit στο Μιλάνο έκλεισε 0,4% χαμηλότερα.

Οι μετοχές της Universal Music αυξήθηκαν κατά 11,4% μετά από πρόταση εξαγοράς ύψους 64 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Pershing Square.

Η UMG θα δημιουργήσει μια νέα συγχωνευμένη εταιρεία με το κύριο hedge fund του δισεκατομμυριούχου Μπιλ Άκμαν και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.