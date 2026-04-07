Η-ΑΒ-Βασιλόπουλος-εξαγοράζει-τρία-καταστήματα-στη-Σαντορίνη

Η εταιρεία διευρύνει το δίκτυο της σε τουριστικούς προορισμούς, ενισχύοντας την πρόσβαση κατοίκων και επισκεπτών σε ποιοτικά προϊόντα και ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών.

Διευρύνει την παρουσία της στη Σαντορίνη, η ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρώντας στην εξαγορά τριών νέων καταστημάτων σε κομβικά σημεία του νησιού: στο Ημεροβίγλι, στη Μεσαριά και στο Καμάρι. Τα καταστήματα βρίσκονται ήδη σε φάση ανακαίνισης και αναβάθμισης, με στόχο να τεθούν στη διάθεση του κοινού σταδιακά από τα μέσα Μαΐου έως τα μέσα Ιουνίου, προσφέροντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, με την ποιότητα, την ποικιλία και την εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζουν διαχρονικά την ΑΒ Βασιλόπουλος.

Η προσθήκη των τριών σημείων έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δίκτυο της εταιρείας σε έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ανταποκρινόμενη τόσο στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας όσο και στις αυξημένες απαιτήσεις της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στη διατήρηση θέσεων εργασίας στο νησί, καθώς η εταιρεία ενσωματώνει στο δυναμικό της τους εργαζομένους των τριών καταστημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος στη Σαντορίνη βρίσκονται:

στο Καμάρι, με χώρο πώλησης 216 τ.μ. και 4 θέσεις στάθμευσης

στο Ημεροβίγλι, με χώρο πώλησης 290 τ.μ. και 10 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης

στη Μεσαριά, με χώρο πώλησης 160 τ.μ.

Με συνέπεια στο πλάνο ανάπτυξής της σε όλη την Ελλάδα, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να διευρύνει το δίκτυό της με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών αγορών, προσφέροντας στους καταναλωτές ποιοτικές επιλογές, μεγάλη ποικιλία και ουσιαστική αξία στις καθημερινές τους αγορές.