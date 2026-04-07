Η-επόμενη-ημέρα-του-ebitda-στη-metlen

Η αγορά επιμένει να διαβάζει τη Metlen Energy & Metals (ΜΤΛΝ) μέσα από το φίλτρο μιας χρήσης που λειτουργεί ως μεταβατική γέφυρα. Οι αριθμοί που έχουν ήδη περάσει στα μοντέλα των διεθνών οίκων δείχνουν ότι το πραγματικό μέγεθος του ομίλου αρχίζει να αποκαλύπτεται από το 2026 και μετά. Η Citigroup και η Berenberg, μέσα από διαφορετική μεθοδολογία, καταλήγουν σε κοινό συμπέρασμα: η κερδοφορία που έρχεται έχει άλλη βάση, άλλη ποιότητα και διαφορετική διάρκεια.

Η Citi τοποθετεί ήδη τον πήχη της επόμενης χρονιάς στην περιοχή των €1,1–1,2 δισ. EBITDA , με τη συνέχεια να οδηγεί σε επίπεδα κοντά στα €2 δισ. έως το 2027–2028. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν διαβαστεί μαζί με τη σύνθεση της κερδοφορίας. Περίπου το 90% του EBITDA προέρχεται πλέον από μέταλλα και ενέργεια, με τον EPC να έχει απορροφήσει τις επιβαρύνσεις του και να περνά σε δεύτερο πλάνο . Η μεταβολή αυτή είναι στρατηγική.

Στον πίνακα της Citi, η μετάβαση αποτυπώνεται με ακρίβεια. EBITDA €749 εκατ. το 2025, €1,196 δισ. το 2026 και €1,334 δισ. το 2027 . Η αύξηση του 2026 προσεγγίζει το +60%, ενώ η συνέχεια διατηρεί ανοδική τροχιά. Σε επίπεδο λειτουργικής απόδοσης, το EBIT ανεβαίνει από €574 εκατ. σε €1,001 δισ. και €1,104 δισ. αντίστοιχα , κάτι που αποτυπώνει σημαντική ενίσχυση περιθωρίων και όχι μόνο μια αύξηση όγκου.

Το επόμενο επίπεδο ανάγνωσης βρίσκεται στις ταμειακές ροές. Το operating cash flow μετακινείται από €269 εκατ. σε €877 εκατ. και στη συνέχεια πάνω από €1,1 δισ., ενώ το free cash flow επιστρέφει σε θετικό έδαφος και φτάνει τα €394 εκατ. το 2027 . Η συγκεκριμένη μεταβολή αποτελεί turning point. Ο όμιλος περνά από φάση επενδυτικής έντασης σε φάση παραγωγής ρευστότητας.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η ίδια δυναμική δημιουργεί μια εμφανή ασυμμετρία. Το EV/EBITDA κινείται από 10,7x το 2025 σε περίπου 7,0x το 2026 και 6,2x το 2027 . Η αγορά αποτιμά την εταιρεία με όρους που δεν αντικατοπτρίζουν την επόμενη διετία, παρότι η κερδοφορία ενισχύεται και η ποιότητά της βελτιώνεται.

Στο κομμάτι της μεταλλουργίας εντοπίζεται ένας από τους πιο ισχυρούς καταλύτες. Η Citi υπογραμμίζει ότι η Metlen βρίσκεται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση στην καμπύλη κόστους, κάτι που αποκτά βαρύτητα σε περιόδους υψηλών ενεργειακών τιμών . Παράλληλα, η ενίσχυση των τιμών αλουμινίου και των premiums δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σημαντική άνοδο κερδοφορίας. Οι εκτιμήσεις οδηγούν σε EBITDA περίπου €450 εκατ. για τον κλάδο το 2027, δηλαδή περίπου +40% σε σχέση με τη βάση του 2025 .

Εδώ υπάρχει ένα σημείο που απαιτεί προσεκτική ανάγνωση. Η βελτίωση των τιμών και των premiums δεν περνά άμεσα στα αποτελέσματα. Η πολιτική forward selling μεταφέρει μέρος της επίδρασης χρονικά. Η αγορά των μετάλλων έχει ήδη κινηθεί, τα margins έχουν ήδη ενισχυθεί, αλλά η πλήρης αντανάκλαση θα εμφανιστεί στα επόμενα έτη. Αυτό δημιουργεί απόσταση ανάμεσα στην τρέχουσα εικόνα και στην πραγματική earning power.

Η Berenberg έρχεται να ενισχύσει την ίδια εικόνα από διαφορετική οπτική. Στην ευρύτερη κάλυψη του κλάδου, τοποθετεί τη Metlen δίπλα σε ονόματα όπως Rio Tinto, Glencore και BHP, με σύσταση Buy και τιμή στόχο €61 . Το positioning αυτό αποτυπώνει την εκτίμηση ότι η εταιρεία μπορεί να αποδώσει σε περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας.

Στις εκτιμήσεις της Berenberg, το EBITDA τοποθετείται στα €1,142 δισ. το 2026, €1,426 δισ. το 2027 και €1,848 δισ. το 2028 . Η απόκλιση από το consensus είναι ουσιαστική. Για το 2027 η πρόβλεψη είναι υψηλότερη κατά 11,5% και για το 2028 κατά 15,8%, κάτι που αφήνει περιθώριο αναβαθμίσεων από την αγορά. Σε σενάρια ισχυρότερων τιμών, το EBITDA προσεγγίζει τα €1,97 δισ. το 2028 .

Η ενεργειακή δραστηριότητα λειτουργεί ως δεύτερος πυλώνας στήριξης. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών φυσικού αερίου, η Metlen δεν επιβαρύνεται με τον ίδιο τρόπο που επιβαρύνεται η υπόλοιπη ευρωπαϊκή βιομηχανία. Οι υψηλότερες τιμές μετακυλίονται στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τα margins των μονάδων παραγωγής. Η Protergia, ως βασικός βραχίονας, εμφανίζει ισχυρή θέση σε μια αγορά που κινείται ανοδικά .

Το πιο σημαντικό στοιχείο εδώ αφορά τις συνέργειες. Η εσωτερική παραγωγή ενέργειας λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός εξισορρόπησης κόστους για τη μεταλλουργία, μειώνοντας την έκθεση σε εξωγενείς πιέσεις. Σε συνδυασμό με την ενίσχυση του δολαρίου έναντι του ευρώ, που λειτουργεί θετικά για τα έσοδα, δημιουργείται ένα πλαίσιο όπου τα περιθώρια διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.

Η απομόχλευση αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που δεν αποτιμάται πλήρως. Η Citi τοποθετεί το καθαρό χρέος κοντά στα €3,2 δισ. στο τέλος του 2025 , με προοπτική σταθεροποίησης και σταδιακής αποκλιμάκωσης μέσω asset rotation στις ΑΠΕ. Οι συναλλαγές αυτές έχουν ήδη ξεκινήσει μέσα στο 2026 και αναμένεται να ενισχύσουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Η μετατροπή EBITDA σε καθαρή ρευστότητα αποτελεί τον βασικό μηχανισμό επανατοποθέτησης της αξίας.

Στο επίπεδο των πολλαπλασιαστών, η εικόνα παραμένει απαιτητική για την αγορά. Με EV/EBITDA κοντά στο 7x για το 2026 και 6,2x για το 2027 , η αποτίμηση υπολείπεται τόσο των ιστορικών επιπέδων όσο και των διεθνών συγκρίσιμων εταιρειών. Προσοχή, σε ένα σενάριο όπου το EBITDA προσεγγίζει τα €1,8–2,0 δισ., ακόμη και μια μερική επαναφορά των multiples οδηγεί σε σημαντική μεταβολή της κεφαλαιοποίησης.

Οι τιμές στόχοι των οίκων αποτυπώνουν αυτή τη δυναμική. Η Citi τοποθετεί τον στόχο στα €52 με εκτιμώμενη συνολική απόδοση άνω του 60% , ενώ η Berenberg ανεβάζει τον πήχη στα €61 . Η απόσταση από τα τρέχοντα επίπεδα αντικατοπτρίζει τη διαφορά ανάμεσα στην παρούσα αποτίμηση και στην επόμενη φάση κερδοφορίας.

Συνολικά, η εικόνα της τριετίας διαμορφώνεται με συγκεκριμένα μεγέθη και σαφή κατεύθυνση. EBITDA €1,1–1,2 δισ. το 2026, €1,3–1,4 δισ. το 2027 και προσέγγιση €1,8–2,0 δισ. το 2028, με ταμειακές ροές που ενισχύονται και αποτίμηση που παραμένει συγκρατημένη. Το κενό ανάμεσα σε αυτά τα δεδομένα και στην τρέχουσα τιμή της μετοχής αποτελεί τον χώρο όπου μπορεί να εξελιχθεί η επόμενη κίνηση.

Η αγορά παρακολουθεί ακόμη το κοντινό πλάνο. Οι αριθμοί που καθορίζουν την αξία έχουν ήδη μετακινηθεί πιο μπροστά. Οι επενδυτές που λειτουργούν με ορίζοντα διετίας διαβάζουν ήδη το επόμενο κεφάλαιο.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή δείχνει να θέλει να σταθεροποιηθεί πάνω από το σκληρό επίπεδο στήριξης που απλώνεται από τα €31,60 έως τα €31,90 με στόχο να πάρει ανοδικά την περιοχή των €35 ευρώ ώστε να απλωθεί πρός το εύρος διακύμανσης των €38,30 με €40.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

April 7, 2026