Η-εταιρεία-τεχνητής-νοημοσύνης-aria-networks-συγκέντρωσε-χρηματοδότηση-125-εκατ.-δολαρίων

Η Aria Networks δήλωσε την Τρίτη ότι συγκέντρωσε 125 εκατομμύρια δολάρια στον πρώτο γύρο χρηματοδότησης, καθώς η νεοσύστατη εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει την υποδομή δικτύωσης τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση χωρητικότητας εν μέσω της ταχείας υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Το δίκτυο της Aria έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με οποιοδήποτε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Nvidia και της Google, δίνοντας στις εταιρείες την ευελιξία να αναβαθμίζουν ή να αλλάζουν υλικό με την πάροδο του χρόνου χωρίς να αναθεωρούν ολόκληρη την υποδομή δικτύου τους.

Ιδρυμένη το 2025, η Aria Networks υποστηρίζεται από τις Sutter Hill Ventures, Atreides Management, Valor Equity Partners και Eclipse Ventures.

Ο Γκάβιν Μπέικερ, διευθύνων σύμβουλος της Atreides, εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Aria, μαζί με τον Στέφαν Ντάικερχοφ της Sutter Hill και τους ιδρυτές της Aria.

«Δίκτυα που Σκέφτονται»

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη διαθεσιμότητα αυτού που αποκαλεί το πρώτο δίκτυο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, το οποίο κατασκευάστηκε για να βοηθήσει τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και με χαμηλότερο κόστος. Η βασική του εστίαση είναι η «αποτελεσματικότητα των συμβολαίων», ένα μέτρο της παραγωγής τεχνητής νοημοσύνης ενός κέντρου δεδομένων σε σχέση με το κόστος λειτουργίας του.

Τα έσοδα από τον γύρο χρηματοδότησης «Σειράς Α» θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή αυτών των λεγόμενων «Δικτύων που Σκέφτονται», ανέφερε η εταιρεία.

Τα tokens είναι ένα μέτρο του πόσο κείμενο μπορεί να επεξεργαστεί ή να θυμηθεί ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια μιας μόνο αλληλεπίδρασης. Ένα token αντιστοιχεί περίπου σε ένα σύντομο κείμενο, όπως ένα μέρος μιας λέξης.

Η Aria, με έδρα το Πάλο Άλτο, δήλωσε ότι έχει ήδη παραγγελίες πελατών και τις αναπτύσσει ενεργά.

- Reuters