Η-apple-σχεδιάζει-foldable-iphone-που-θα-κοστίζει-πάνω-από-2.000-δολάρια

Ένα αναδιπλούμενο (foldable) iPhone αναμένεται να παρουσιάσει η Apple κατά την καθιερωμένη εκδήλωση λανσαρίσματος των νέων της προϊόντων iPhone 18 Pro και Pro Max τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το -.

Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανησυχίες για πιθανές καθυστερήσεις στην παραγωγή, έπειτα και από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις στη φάση των τεχνικών δοκιμών του τηλεφώνου. Σημειώνεται ότι οι νέες κυκλοφορίες της Apple συνήθως φτάνουν στα ράφια των καταστημάτων την εβδομάδα μετά την παρουσίασή τους.

Παρ’ όλο που η πολυπλοκότητα της νέας οθόνης και των υλικών ενδέχεται να περιορίσει την αρχική προσφορά για αρκετές εβδομάδες, η Apple προχωρά επί του παρόντος με σχέδιο να διαθέσει τη συσκευή στην αγορά περίπου την ίδια περίοδο – ή πολύ σύντομα μετά – από τα νέα συμβατικά της μοντέλα, σύμφωνα με τις πηγές.

Η συσκευή αποτελεί ένα σημαντικό στοίχημα για την Apple, η οποία επιδιώκει να επεκτείνει τη σειρά iPhone με νέα σχέδια, πιο ακριβά μοντέλα και βελτιωμένες λειτουργίες. Στόχος της είναι να ανταγωνιστεί καλύτερα τη Samsung και τις κινεζικές εταιρείες smartphone, οι οποίοι προσφέρουν εδώ και χρόνια foldable συσκευές.

Για την Apple, το αναδιπλούμενο iPhone αποτελεί το δεύτερο βήμα ενός τριετούς σχεδίου για την ανανέωση της εμφάνισης και της αίσθησης της ναυαρχίδας των συσκευών της. Πέρυσι, η εταιρεία παρουσίασε ανανεωμένα μοντέλα Pro και Pro Max, καθώς και μια λεπτότερη έκδοση με την ονομασία iPhone Air.

Παράλληλα, εργάζεται πάνω σε μια ξεχωριστή ανανέωση του iPhone το 2027, που θα σηματοδοτήσει την εικοστή επέτειο του προϊόντος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τιμή του προϊόντος, αναμένεται να ξεπεράσει τα 2.000 δολάρια.

Το νέο foldable iPhone θα διαθέτει ευρεία οθόνη όταν ανοίγει σε οριζόντια θέση, καθιστώντας το πιο κατάλληλο για την παρακολούθηση βίντεο και τα παιχνίδια σε σύγκριση με τα πιο στενά αναδιπλούμενα τηλέφωνα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Η Apple σχεδιάζει να ενημερώσει το λειτουργικό της σύστημα iOS, ώστε οι εφαρμογές του iPhone να μοιάζουν περισσότερο με το λογισμικό του iPad στη νέα συσκευή.