Η-domes-resorts-αποκτά-πλειοψηφικό-ποσοστό-στην-casa-collective

Με χαρτοφυλάκιο 13 ξενοδοχείων σε κορυφαίους προορισμούς, η Casa Collective διαθέτει ισχυρή βάση για την επόμενη φάση της διεθνούς της ανάπτυξης.

Η Domes Resorts προχώρησε σε συμφωνία με την Goldman Sachs για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Casa Collective, την πλατφόρμα φιλοξενίας των Cook’s Club και Casa Cook, σηματοδοτώντας το επόμενο στάδιο της διεθνούς ανάπτυξης του brand.

Ο δημιουργός των concepts Cook’s Club και Casa Cook, Remo Masala, αποκτά συμμετοχή και αναλαμβάνει ρόλο στρατηγικού εταίρου και επικεφαλής του δημιουργικού της Casa Collective. Η συναλλαγή αναδεικνύει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών σε αναπτυσσόμενα, brand-led μοντέλα φιλοξενίας και θέτει τις βάσεις για την επόμενη φάση διεθνούς ανάπτυξης της Casa Collective.

Με χαρτοφυλάκιο 13 ξενοδοχείων σε κορυφαίους προορισμούς, η Casa Collective διαθέτει ισχυρή βάση για την επόμενη φάση της διεθνούς της ανάπτυξης.

Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, τέσσερα νέα ξενοδοχεία αναμένεται να προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο, ενώ και άλλες προσθήκες βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί να επεκταθεί μέσω συμφωνιών franchise, management και στρατηγικών συμπράξεων, καλύπτοντας τόσο κορυφαίους leisure προορισμούς όσο και μεγάλα αστικά κέντρα σε διεθνές επίπεδο.

Ο δρ Γιώργος Π. Σπανός, CEO της Domes Resorts, δήλωσε σχετικά: «Πιστεύουμε ότι το μέλλον της φιλοξενίας ανήκει σε brands με ισχυρή ταυτότητα και αυθεντική σχέση με τον ταξιδιώτη. Με αυτή τη συνεργασία, θέτουμε τις βάσεις για τη διεθνή ανάπτυξη της Casa Collective, διατηρώντας ακέραιο τον χαρακτήρα κάθε brand που την απαρτίζει».

Η Casa Collective θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη πλατφόρμα φιλοξενίας, διατηρώντας τη διακριτή ταυτότητα κάθε brand, ενώ παράλληλα θα αξιοποιεί την επιχειρησιακή τεχνογνωσία, τις δυνατότητες ανάπτυξης και την επενδυτική ισχύ της Domes.

Το χαρτοφυλάκιο της Casa Collective περιλαμβάνει το Cook’s Club, ένα δυναμικό concept φιλοξενίας με επίκεντρο τη μουσική, τη γαστρονομία και την κοινότητα, το Casa Cook, ένα minimal boutique concept με χαλαρό και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα, όπου αρχιτεκτονική, τοπίο και κοινότητα συνδυάζονται αρμονικά σε έναν χώρο με έντονη ταυτότητα, καθώς και το XIA, ένα νέο experiential concept για οικογένειες, υπό ανάπτυξη. Η πλατφόρμα είναι στρατηγικά τοποθετημένη ώστε να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για experience-driven lifestyle φιλοξενία, ιδίως από μια νέα γενιά ταξιδιωτών με διεθνή κινητικότητα.

Ο δημιουργός των concepts Cook’s Club και Casa Cook, Remo Masala, ιδρυτής της Vision Alphabet, ενός studio καινοτομίας και ανάπτυξης brands με έδρα το Βερολίνο, συμμετέχει στην πλατφόρμα ως μέτοχος, στρατηγικός εταίρος και επικεφαλής του δημιουργικού της Casa Collective. Παράλληλα, έχει αναπτύξει το brand XIA, το οποίο πρόκειται να πλαισιώσει τα Cook’s Club και Casa Cook ως το τρίτο μέλος του χαρτοφυλακίου. Τα τρία αυτά brands συνθέτουν ένα συμπληρωματικό οικοσύστημα φιλοξενίας, σχεδιασμένο να εξελίσσεται παράλληλα με τους ταξιδιώτες στα διαφορετικά στάδια της ζωής τους και τις ποικίλες ταξιδιωτικές τους εμπειρίες.

Ο Remo Masala δήλωσε: «Η Casa Collective δεν σχεδιάστηκε ως ένα ενιαίο brand, αλλά ως ένα πλαίσιο για διαφορετικούς τρόπους εμπειρίας της φιλοξενίας. Καθώς αναπτυσσόμαστε, εστιάζουμε στην ενίσχυση της ταυτότητας κάθε concept και στην περαιτέρω εξέλιξη της ιδέας που τα συνδέει». Ο ίδιος προσέθεσε πως είναι ενθουσιασμένος που συμμετέχει σε αυτό το νέο κεφάλαιο της Casa Collective, στη δημιουργία της οποίας συνέβαλε πριν από 10 χρόνια.