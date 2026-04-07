Η-wolt-επενδύει-σε-νέες-λύσεις-μετακίνησης-που-μειώνουν-το-περιβαλλοντικό-αποτύπωμα

Η Wolt εφαρμόζει το νέο πιλοτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα με τα ηλεκτρικά e-cargo bikes, μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς Better Cities Program.

Η Wolt προχωρά στην έναρξη ενός νέου πιλοτικού προγράμματος, εισάγοντας για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά ηλεκτρικά e-cargo bikes, στο πλαίσιο του διεθνούς Better Cities Program, σηματοδοτώντας την έναρξη του προγράμματος στην Ελλάδα.

Στόχος του προγράμματος είναι να αξιολογηθεί κατά πόσο τα συγκεκριμένα οχήματα μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στις συνθήκες και υποδομές της Ελλάδας, ξεκινώντας από την Αθήνα. Παράλληλα, η Wolt θα εξετάσει τη δυνατότητα των e-cargo bikes να εξυπηρετούν μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές παραγγελίες, καθώς και τη συνολική τους δυνατότητα να συμβάλουν στη μετάβαση προς πιο βιώσιμα μοντέλα διανομής, περιορίζοντας την ανάγκη για οχήματα με καύσιμα.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Wolt να συμβάλλει στη δημιουργία πιο βιώσιμων και λειτουργικών πόλεων, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της και επενδύοντας σε λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα στις αστικές μετακινήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επανεπενδύει το 100% των πόρων που σχετίζονται με την αντιστάθμιση εκπομπών σε δράσεις που επιταχύνουν τη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα, ενώ σχεδιάζει την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της με ηλεκτρικά οχήματα, όπως e-motorcycles, εντός του έτους.

Το πρόγραμμα υλοποιείται ήδη σε Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη, Ελσίνκι και Όσλο με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους συνεργαζόμενους couriers, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργικότητα και την πρακτική του αξία σε καθημερινή βάση. Μέσα από τη συνεχή αξιολόγηση και εξέλιξή του, η Wolt φιλοδοξεί να επεκτείνει το πρόγραμμα σε περισσότερες αγορές, συμβάλλοντας ενεργά στη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο αστικό περιβάλλον.