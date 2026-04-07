Καζακστάν:-Οι-εξαγωγές-πετρελαίου-της-cpc-μέσω-της-Μαύρης-Θάλασσας-σταθεροποιήθηκαν-μετά-την-επίθεση

Οι μεταφορές πετρελαίου μέσω της Κοινοπραξίας του Αγωγού της Κασπίας είναι σταθερές, δήλωσε το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν την Τρίτη, αφού ο ρωσικός στρατός κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προκάλεσε ζημιές σε εγκαταστάσεις φόρτωσης που ανήκουν στην ομάδα στη Μαύρη Θάλασσα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε εγκαταστάσεις στο συγκρότημα θαλάσσιας μεταφόρτωσης στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε σημείο πρόσδεσης για το CPC και πυροδοτώντας πυρκαγιές σε τέσσερις δεξαμενές πετρελαϊκών προϊόντων.

«Το έργο του πετρελαϊκού μας τομέα είναι σταθερό και οι εξαγωγές CPC συνεχίζουν να είναι σταθερές», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σουνγκάτ Γεσιμχάνοφ, αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας του Καζακστάν. Τη Δευτέρα, ένας σύμβουλος του υπουργείου Ενέργειας του Καζακστάν δήλωσε ότι η χώρα παρακολουθεί την κατάσταση μετά από ένα περιστατικό στο Νοβοροσίσκ, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο τερματικός σταθμός CPC, που βρίσκεται νοτιοδυτικά του Νοβοροσίσκ, χειρίζεται το 80% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Καζακστάν. Ο όγκος προμήθειας μέσω του αγωγού Tengiz-Novorossiysk, μήκους 1.510 χλμ. (938 μιλίων), αυξήθηκε πέρυσι σε 70,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους – ή 1,53 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα – από 63 εκατομμύρια τόνους το 2024.

Η Ουκρανία δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό σχετικά με την φερόμενη επίθεση σε εγκαταστάσεις του CPC. Ο στρατός της δήλωσε ξεχωριστά τη Δευτέρα ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της επιτέθηκαν σε υποδομή φόρτωσης πετρελαίου στο Σεσχάρις, περίπου 15 χλμ. (9 μίλια) από τον τερματικό σταθμό του CPC.

Το CPC δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Στους μετόχους του περιλαμβάνεται η αμερικανική Chevron.

Η θυγατρική της Chevron, Tengizchevroil, η οποία εκμεταλλεύεται το πετρελαιοπηγείο Tengiz, το μεγαλύτερο του Καζακστάν και τον κύριο προμηθευτή των εξαγωγών της CPC, δήλωσε ότι οι εξαγωγές του κοιτάσματος συνεχίστηκαν αδιάλειπτα.

Ξεχωριστά, ο γενικός διευθυντής της Tengizchevroil, Γουίλιαμ Λακόμπι, δήλωσε την Τρίτη ότι το κοιτάσμα επέστρεψε σε πλήρη παραγωγή μετά από διακοπές στην παροχή ρεύματος νωρίτερα φέτος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ουκρανία είχε επιτεθεί στην εγκατάσταση και ότι το είχε κάνει και στο παρελθόν. Παρέπεμψε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση των επιχειρήσεων στον φορέα εκμετάλλευσης του CPC.

«Τα χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν. Αυτό είναι σαφές. Όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το καθεστώς του Κιέβου στοχεύει την υποδομή της CPC», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Η CPC αναγκάστηκε να σταματήσει προσωρινά τις δραστηριότητές του για λίγες ημέρες, αφότου η Ουκρανία επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις του στα τέλη Νοεμβρίου, καταστρέφοντας ουσιαστικά μία από τις τρεις πλωτές θέσεις πρόσδεσης.

