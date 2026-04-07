«Καμπανάκι»-Γκεοργκίεβα-για-Ιράν:-«Όλοι-οι-δρόμοι-οδηγούν-σε-υψηλότερο-πληθωρισμό-και-χαμηλότερη-ανάπτυξη»

Ο υψηλότερος πληθωρισμός και η χαμηλότερη ανάπτυξη είναι αναπόφευκτες για την παγκόσμια οικονομία ως συνέπεια του πολέμου στο Ιράν, προειδοποίησε τη Δευτέρα η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, την ίδια ώρα που μάλιστα ο οργανισμός ετοιμάζεται να μειώσει τις προβλέψεις του.

«Όλοι οι δρόμοι πλέον οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και πιο αργή ανάπτυξη», δήλωσε η Γκεοργκίεβα, σε συνέντευξή της στο Reuters τη Δευτέρα το βράδυ.

Διαβάστε ακόμα – UBS: Υποβαθμίζει τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη – Ποιες κινήσεις περιμένει από την ΕΚΤ

Πριν από την αρχή της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το ΔΝΤ προέβλεπε μια μικρή αναβάθμιση των εκτιμήσεών του για παγκόσμια ανάπτυξη, προβλέποντας 3,3% το 2026 και 3,2% το 2027.

Ωστόσο, αυτές οι προσδοκίες έχουν έκτοτε ανατραπεί, καθώς η σύγκρουση στο Ιράν έχει προκαλέσει κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία που είναι απίθανο να ξεσπάσουν σύντομα, ακόμη και αν ο πόλεμος καταλήξει σε ταχεία επίλυση, όπως τονίζει το CNBC.

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν προκάλεσε σημαντικό σοκ στον ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, έθεσε σε ακινησία τη θαλάσσια κυκλοφορία στον Κόλπο.

Η ναυτιλία μέσω του κρίσιμου θαλάσσιου περάσματος έχει επανέλθει σιγά σιγά, με 8 δεξαμενόπλοια να φέρεται πως διέσχισαν τα Στενά τη Δευτέρα, σε σύγκριση με έναν μέσο όρο λιγότερων από 2 διελεύσεων την ημέρα τον Μάρτιο, σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence.

Ωστόσο, ο όγκος της κυκλοφορίας παραμένει σε ένα κλάσμα των επιπέδων προ της σύγκρουσης, καθώς από τα Στενά διέρχονταν κατά μέσο όρο 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων την ημέρα το 2025.

Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 13%, σύμφωνα με το ΔΝΤ, ενώ έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές σε άλλες κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού. Η Γκεοργκίεβα προειδοποίησε ότι οι φτωχότερες χώρες που δεν έχουν επαρκή αποθέματα θα επηρεαστούν περισσότερο.

«Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο αυξημένης αβεβαιότητας», πρόσθεσε, επικαλούμενη γεωπολιτικές εντάσεις, τεχνολογικές εξελίξεις, κλιματικά σοκ και δημογραφικές μεταβολές. «Όλα αυτά σημαίνουν ότι αφού ανακάμψουμε από αυτό το σοκ, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για το επόμενο».

Η διπλή απειλή των υψηλότερων τιμών και της πιο αργής ανάπτυξης προκαλεί φόβους για επιστροφή στον «στασιμοπληθωρισμό» μεταξύ των καταναλωτών, των επιχειρηματικών ηγετών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις στις εαρινές συναντήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ την επόμενη εβδομάδα, με την Γκεοργκίεβα να εκφωνεί ομιλία την Πέμπτη.