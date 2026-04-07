Κώστας-Τσουκαλάς:-«Ο-κ.-Γεωργιάδης-για-ακόμη-μία-φορά-είναι-ο-“λαγός”-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη»

«Όσα δεν θέλει να πει δημόσια ο πρωθυπουργός βάζει τον Υπουργό Υγείας να τα πει. Ο κ. Γεωργιάδης είναι “λαγός” του κ. Μητσοτάκη και σε αυτήν την περίπτωση», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς στα Παραπολιτικά 90,1 αναφορικά με τις δηλώσεις του ‘Αδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τις μεθοδεύσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του» και «πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ». Σχολίασε ότι όταν και η ελληνική δικαιοσύνη βγάζει αποφάσεις «όπως είναι του ΣτΕ για την παρακολούθηση, όχι μόνο δεν την εμπιστεύονται, αλλά δεν τη σέβονται» και πως «από έναν πρωθυπουργό, που ο ίδιος ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει απόφαση ανώτατου δικαστηρίου της χώρας, νομίζω δεν μπορεί κανείς να περιμένει κάτι άλλο».

Στον απόηχο της δεύτερης δικογραφίας που ήρθε στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Τσουκαλάς επεσήμανε ότι «σε κάθε δικογραφία, είτε έχει έντεκα, είτε δύο περιπτώσεις, πρέπει να αξιολογείται με μεγάλη προσοχή η περίπτωση του καθενός», ότι «εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να υποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη» και πως «το μείζον ζήτημα είναι το πολιτικό». Ρώτησε αν υπάρχει άλλη χώρα «που να ελέγχονται 20 βουλευτές της συμπολίτευσης από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη» και υποστήριξε ότι «το μείζον ζήτημα εδώ είναι ο πρωθυπουργός, ένας Πρωθυπουργός που υποστήριζε ότι με το επιτελικό κράτος θα διορθώσει τις παθογένειες και, αντιθέτως, φαίνεται ότι το μόνο αποτέλεσμα τις επταετούς διακυβέρνησής του είναι τα σκάνδαλα».

Ο Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε πως η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι «όταν κάποιος εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη σέβεται και τις αποφάσεις αυτής» και πως «ο πρωθυπουργός δεν σέβεται τις αποφάσεις της και άρα δεν την εμπιστεύεται». Πρόσθεσε δε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό που λέει είναι ότι η δικαιοσύνη μπορεί να βελτιωθεί και ότι επ’ αυτού έχει καταθέσει προτάσεις, όπως για απαγόρευση διορισμού ανωτάτων δικαστικών για τέσσερα χρόνια από την αφυπηρέτηση τους. «‘Αρα θα σας πως ότι και σέβομαι τη δικαιοσύνη και πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί», τόνισε.

Σχετικά με την πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, ο Κώστας Τσουκαλάς αναρωτήθηκε αν «είναι ασυμβίβαστο όταν ένας βουλευτής γίνεται υπουργός, για όσο διάστημα είναι Υπουργός να γίνεται βουλευτής ο πρώτος επιλαχών, αλλά μετά να μπορεί να επιστρέφει στη βουλευτική του ιδιότητα και να είναι ξανά υποψήφιος». «Αν διαπιστώσουμε δηλαδή ως πελατειακή τη σχέση μεταξύ βουλευτή και ψηφοφόρου, εσείς πιστεύετε ότι αυτό που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός το διορθώνει κάπως ή αντιθέτως αυξάνει τον ανταγωνισμό μεταξύ υπουργών και βουλευτών;», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι «δεν λύνεται έτσι ο γόρδιος δεσμός» και ότι «πρόκειται για ένα ακόμη επικοινωνιακό τέχνασμα».

Κληθείς να πάρει θέση για τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που πρότεινε ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε ότι «οτιδήποτε δεν είναι πυροτέχνημα, περιστρεφόμενες πόρτες ή μουσικές καρέκλες και είναι πραγματικά εξυγιαντικό για το πολιτικό σύστημα εμείς είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε». Επεσήμανε δε ότι το ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριο του έβαλε το ζήτημα των θητειών των βουλευτών και πως, «όπως έχει πει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το ζήτημα των θητειών σε όλες τις δημόσιες θέσεις».

«Αρνούμαστε όμως να μπούμε στη λογική του πρωθυπουργού που χθες το πρωί, προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα, σκαρφίστηκε ένα πυροτέχνημα», σημείωσε.

Τέλος, σχετικά με το πολιτικό σκηνικό, δήλωσε: «επειδή υπάρχει μεγάλη ρευστοποίηση στον χώρο τον προοδευτικό – πέραν του ΠΑΣΟΚ – το μήνυμά μας είναι σαφές. Όσοι πολίτες θέλουν να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή και να έρθει μια κυβέρνηση που θα κάνει τομές χωρίς να βάλει τη χώρα σε περιπέτειες και δεν τους νοιάζει απλά να διαμαρτυρηθούν, έχουν μία επιλογή το ΠΑΣΟΚ». Πρόσθεσε ότι αν οι πολίτες δώσουν στο ΠΑΣΟΚ τη δύναμη να είναι πρώτο και δυνατό «εμείς θα καθορίσουμε τη νέα πορεία της χώρας και εκεί θα δούμε με ποιους μοιραζόμαστε κοινές προτεραιότητες».

