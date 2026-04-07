Μαρινάκης-:-Όσο-πέφτει-ο-Τσίπρας-στις-δημοσκοπήσεις,-τόσο-περνάει-πάνω-από-τον-πήχη-του-θράσους

«Όσο πέφτει ο κύριος Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα πριν καν ανακοινώσει το νέο κόμμα του, τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους, τον οποίο διαρκώς ο ίδιος ανεβάζει» τόνισε σε δήλωση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την εξαγγελία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέσπιση ασυμβιβάστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή.

Ο κ.Μαρινάκης σημείωσε ότι «πρώτα ο κ. Τσίπρας μας παρέδωσε «μαθήματα» κράτους δικαίου, ξεχνώντας πως ήταν ο πρωθυπουργός των παρα- υπουργείων δικαιοσύνης, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών και των αποφυλακισμένων βαρυποινιτών» και πρόσθεσε:

«Έπειτα, «κούνησε το δάχτυλο» για την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, ενώ ήταν εκείνος που φόρτωσε τη χώρα με 100 δισ. και αύξησε ή επέβαλε πάνω από 30 φόρους, ενώ, λίγες μόλις μέρες νωρίτερα, μας είπε κυνικά ότι θα έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015».

Ο κ.Μαρινάκης ανέφερε επίσης:

«Αποκορύφωμα της πολιτικής του θρασύτητας είναι η σημερινή του ανάρτηση, όπου παραθέτει προ μηνών απάντηση του πρωθυπουργού σε ερώτηση για το πλήρες ασυμβίβαστο, δηλαδή για άλλου τύπου ασυμβίβαστο από αυτό που έθεσε σήμερα ως πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθώντας να δημιουργήσει ψεύτικες εντυπώσεις, με τον μόνο τρόπο που ξέρει από τότε που έκανε καταλήψεις: τον «κλεφτοπόλεμο». Οι Έλληνες πολίτες χρειάζονται λύσεις στις χρόνιες παθογένειες του βαθέως κράτους, όπως το ψηφιακό κράτος, η ταχεία απονομή συντάξεων και πολλά ακόμα που οφείλουμε να υλοποιήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Αυτό που σίγουρα δεν χρειάζονται είναι πολιτικούς, όπως ο κ. Τσίπρας, που έχουν μάθει να πορεύο

