Μηταράκης-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Κινήθηκα-στο-πλαίσιο-της-πολιτικής-μου-δραστηριότητας

«Το γραφείο μου, οι συνεργάτες κι εγώ, κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ακρόασής του ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας στη Βουλή.

Ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας για να «καθαρίσει» το όνομά του.

«Παρουσιάστηκα σήμερα στην επιτροπή Δεοντολογίας και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες κι εγώ, κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες, απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας. Από κει και πέρα παρότι εμπίπτει, πιστεύω, στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου, επειδή θεωρώ πρώτιστη υποχρέωσή μου, απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένεια μου να καθαρίσω το όνομα μου ζητώ άμεσα την άρση της ασυλίας μου ώστε να απαντήσω τις ερωτήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το ταχύτερο δυνατό», επισήμανε ο Νότης Μηταράκης.



