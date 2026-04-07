Μητσοτάκης: Οι ψηφιακές κάμερες θα αλλάξουν τα πάντα – Τέλος στο σβήσιμο κλήσεων με ένα τηλέφωνο

«Είναι για μένα σημαντική ημέρα. Η σημαντική μείωση των θανατηφόρων και των βαριών τροχαίων ατυχημάτων θα είναι ψηλά στην δική μου αξιολόγηση για το τι έχει πετύχει αυτή η κυβέρνηση», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση στο πλαίσιο εκδήλωσης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Η Ελλάδα δημιουργεί κουλτούρα οδικής ασφάλειας», στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Γλυφάδας.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «πετύχαμε να καταστήσουμε την κοινωνία συμμέτοχη σε αυτή την προσπάθεια. Εξηγήσαμε γιατί είναι τόσο άδικο για τη χώρα να πληρώνει αυτό το φόρο αίματος».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ως παράδειγμα την κατανόηση των πολιτών στους ελέγχους αλκοτέστ και τη χρήση του κράνους. «Πήραμε απόφαση. Μηδενική ανοχή. Είναι κάτι που όλοι το έχουν αντιληφθεί και όπως όλοι βάζουν τη ζώνη, όλοι καταλαβαίνουν ότι ανεβαίνεις στο δίκυκλο και βάζεις κράνος», σημείωσε.

Είπε επίσης ότι οι ψηφιακές κάμερες θα αλλάξουν τα πάντα. Εκτίμησε ότι θα έρχονται πολλές κλήσεις, ειδικά για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη σημασία της βελτίωσης των υποδομών και πως ήδη βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. «Τα επόμενα βήματα είναι οι ψηφιακές κάμερες, η πλήρης εφαρμογή τους, η έμφαση στην εκπαίδευση, ειδικά στη νέα γενιά», συμπλήρωσε.

«Τώρα γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πελατειακό κράτος, για τις εξυπηρετήσεις, για τα ρουσφέτια. Πια, το να σβήσει κανείς κλήση με ένα τηλέφωνο, ας το ξεχάσουμε οριστικά και αμετάκλητα. Νομίζω ότι παρέχουμε μια πολύ καλή υπηρεσία, συνολικά στη χώρα, με αυτή την πολιτική», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στα βαριά τροχαία που απαιτούν άμεση περίθαλψη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά στο ΕΚΑΒ, με αποτέλεσμα πια, ενώ εξήρε τη δουλειά στα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία. «Οι γιατροί κάνουν θαύματα. Μπορέσαμε, όχι μόνο να ενισχύσουμε τα νοσοκομεία, αλλά και να είμαστε σίγουροι ότι το βαρύ τραύμα έχει την υποδοχή που του αναλογεί», επισήμανε.

Επίσης, είπε ότι ήταν σημαντική η μείωση του ορίου ταχύτητας μέσα στις πόλεις στα 30χλμ/ώρα. «Αν δείτε το χρόνο αντίδρασης μέσα στην πόλη, ανάμεσα σε 50 και 30 χλμ, είναι μέρα με τη νύχτα. Ας μην υποτιμάμε τη σημασία της ταχύτητας. Βρίσκουμε μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που μετατρέπουν τους δρόμους σε πίστες αγώνων», συμπλήρωσε.

Μιλώντας για την επόμενη ημέρα, ανέφερε ότι πρέπει αυτή η πορεία να είναι διατηρήσιμη. «Ο πρώτος στόχος μας είναι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η μεγάλη διαφορά θα είναι οι κάμερες και η εμπέδωση της ανάγκης να τηρούμε τον ΚΟΚ. Να ξέρει ο οδηγός ότι αν παρανομήσει, κάποιος θα τον εντοπίσει. Σκοπός μας δεν είναι να βγάλουμε χρήματα, αλλά να μειώσουμε τις παρανομίες. Να συνεχίσουμε τις μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές.

Ε65, βόρειο τμήμα. Τεράστιας σημασίας για τρεις περιφέρειες.

Το flyover και ο ΒΟΑΚ.

Η συνέχιση της εκπαίδευσης και η αντικατάσταση του στόλου των αυτοκινήτων μας. Έχουμε γερασμένο στόλο. Αυτό προϊόντος του χρόνου θα διορθώνεται.

Είναι βέβαιο ότι αν κοιτάξει κανείς 15-20 χρόνια στο μέλλον, διαρκώς θα μειώνονται τα τροχαία. Το θέμα είναι πόσες παραπάνω ζωές θα σώσουμε. Είναι προσωπικό στοίχημα. Δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο να χάνουμε έναν δικό μας άνθρωπο […] κάτι που μπορεί να συμβεί σε καθέναν από εμάς […] Πολλές φορές τα παιδιά επιβάλλουν αλλαγή συμπεριφοράς στους γονείς. Ας δούμε τι σημαίνει το “μπαμπά μην τρέχεις” στον 21ο αιώνα. Να φοράμε ζώνες πίσω. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν στους γονείς διαφορετικές συμπεριφορές», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

«Κλείνοντας, να ευχαριστήσω για την εξαιρετική εκδήλωση. Πάντα στις μέρες γιορτών να θυμίζω ότι για να μπορούμε εμείς να περνάμε καλά, κάποιοι ξαγρυπνούν και δουλεύουν. Τους είμαστε βαθιά υποχρεωμένοι. Γνωρίζουν και οι ένστολοι και τα σώματα ασφαλείας ότι έχουμε μεριμνήσει για αυτούς. Το πιο σημαντικό είναι το “μπράβο”, το “ευχαριστώ”, η ευγένεια. Η παράκλησή μου είναι “βοηθήστε τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν τη δουλειά τους”. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό από διάφορους τσαμπουκάδες. Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα και πρωτίστως με ασφάλεια στους δρόμους», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.



