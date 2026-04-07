Μπορεί-το-Ιράν-να-επιβάλει-τέλη-για-τα-πλοία-που-διέρχονται-από-τα-Στενά-του-Ορμούζ;

Το Ιράν θέλει να επιβάλει τέλη για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο των προτάσεών του για τον τερματισμό του πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού έχει μπλοκάρει το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας μέσω της κρίσιμης ενεργειακής οδού για εβδομάδες.

Τα Στενά, μια λωρίδα νερού πλάτους μόλις 34 χιλιομέτρων (21 μίλια) μεταξύ Ιράν και Ομάν, παρέχει δίοδο από τον Κόλπο στον Ινδικό Ωκεανό και αποτελεί την κύρια οδό για περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και άλλων ζωτικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των λιπασμάτων.

Τι προτείνει το Ιράν;

Το Ιράν επιθυμεί οποιαδήποτε μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία στον πόλεμο που ξεκίνησε με τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην ηγεσία του στις 28 Φεβρουαρίου να επιτρέψει στην Τεχεράνη να απαιτήσει τέλη για τα πλοία που διέρχονται από το στενό, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Το τέλος θα ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, το φορτίο του και άλλες απροσδιόριστες επικρατούσες συνθήκες, δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπάντι, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Τεχεράνη συντάσσει ένα πρωτόκολλο με το Ομάν που θα απαιτεί από τα πλοία να λαμβάνουν άδειες και εγκρίσεις για να διέλθουν από τα Στενά, λέγοντας ότι αυτό είχε ως στόχο να διευκολύνει και όχι να περιορίσει τη διέλευση.

Το Ομάν δήλωσε ότι είχε συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με επιλογές για την εξασφάλιση ομαλής διαμετακόμισης, αλλά δεν ανέφερε εάν είχαν επιτευχθεί συμφωνίες.

Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα;

Ένας μικρός αριθμός πλοίων έχει περάσει από το Στενό από τότε που το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν το απέκλεισε στην αρχή του πολέμου, πυροβολώντας ορισμένα πλοία στον Κόλπο.

Υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον μία πληρωμή 2 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει γίνει για να διασχίσει ένα πλοίο το Στενό, αλλά το Reuters δεν μπόρεσε να το επιβεβαιώσει.

Θα δέχονταν άλλες χώρες την είσπραξη τελών από το Ιράν;

Δεν έχει γίνει καμία τέτοια μονομερής κίνηση για την απαίτηση τελών για τη διέλευση από ένα στενό στη σύγχρονη ιστορία, δήλωσαν αξιωματούχοι της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ελεύθερη κυκλοφορία πετρελαίου μέσω του Στενού πρέπει να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν.

Τα κράτη του Κόλπου που βασίζονται στις εξαγωγές ενέργειας μέσω των Στενών ανησυχούν ιδιαίτερα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσαν το Σαββατοκύριακο ότι η πλωτή οδός «δεν μπορεί να κρατηθεί όμηρος από καμία χώρα» και ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα πρέπει να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε διευθέτησης του πολέμου.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι όλες οι χώρες της περιοχής έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ελεύθερα τα Στενά και οποιεσδήποτε συζητήσεις σχετικά με μελλοντικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να ανοίξει ξανά.

Θα μπορούσε το Ιράν να επιβάλει τέλη παρά την ευρεία διεθνή αντίθεση;

Δεδομένου ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη περάσει εβδομάδες χτυπώντας το Ιράν, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τι θα μπορούσε να κάνει η διεθνής κοινότητα για να το αναγκάσει να επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

Οποιαδήποτε στρατιωτική προσπάθεια να διατηρηθεί το Στενό ανοιχτό πιθανότατα θα συνεπαγόταν μια σημαντική παρατεταμένη χερσαία επιχείρηση κατά μήκος μιας ορεινής ακτής εναντίον καλά εδραιωμένων ιρανικών δυνάμεων που είναι σε θέση να στοχεύσουν πλοία από την ενδοχώρα.

Η Κίνα, μια παγκόσμια δύναμη που εξακολουθεί να έχει ισχυρούς δεσμούς με το Ιράν και είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας που μεταφέρεται μέσω του Στενού, θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη επιρροή από άλλες χώρες.

Τι προβλέπει το διεθνές δίκαιο;

Η ναυτική σύμβαση UNCLOS που διέπει το διεθνές θαλάσσιο δίκαιο ορίζει ότι τα κράτη που συνορεύουν με τα στενά δεν μπορούν να απαιτούν πληρωμή απλώς για άδεια διέλευσης.

Ωστόσο, μπορούν να επιβάλλουν περιορισμένα τέλη σε πλοία για συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως πλοήγηση, ρυμούλκηση ή λιμενικές υπηρεσίες, αν και αυτά ενδέχεται να μην επιβάλλονται αυστηρότερα σε πλοία από συγκεκριμένες χώρες.

Υπάρχουν ήδη τέλη για διεθνείς πλωτούς οδούς;

Τα κανάλια, τα οποία έχουν σκαφτεί αντί να δημιουργούνται φυσικά, αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα στενά.

Η Αίγυπτος και ο Παναμάς χρεώνουν τέλη για τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ και τη Διώρυγα του Παναμά.

Τα τουρκικά στενά – ο Βόσπορος, η Θάλασσα του Μαρμαρά και τα Δαρδανέλλια μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου – διέπονται από τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936, η οποία εγγυάται την ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων σε καιρό ειρήνης.

Η σύμβαση αυτή επιτρέπει στην Τουρκία να επιβάλλει τυποποιημένα τέλη για την κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών, αλλά δεν της επιτρέπει να επιβάλει γενικό τέλος διέλευσης.

Η Σιγκαπούρη δεν χρεώνει τέλος για τη διέλευση από το Στενό της Σιγκαπούρης.

Κινδυνεύουν άλλα θαλάσσια σημαντικά σημεία;

Δεν υπάρχουν πολλά άλλα στενά τόσο στενά, σημαντικά ή ταραγμένα όσο τα Στενά του Ορμούζ.

Οι Χούθι της Υεμένης έχουν κατά καιρούς διαταράξει τη ναυτιλία μέσω του Στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Ινδικού Ωκεανού, αλλά υπάρχουν εναλλακτικές – αν και πολύ μεγαλύτερες – διαδρομές.

Τα πλοία που ταξιδεύουν μεταξύ του Ινδικού Ωκεανού και της Νότιας Σινικής Θάλασσας θα μπορούσαν επίσης να βρουν εναλλακτικές λύσεις στα Στενά της Σιγκαπούρης και τα Στενά της Μαλάκας, εάν αυτά ποτέ μπλοκαριστούν, αν και δεν υπάρχουν απειλές για κάτι τέτοιο.

Επίσης, δεν υπάρχει επί του παρόντος πιθανότητα απειλής για τη διέλευση είτε μέσω του Στενού του Γιβραλτάρ μεταξύ του Ατλαντικού και της Μεσογείου, είτε μέσω του Όρεσουντ μεταξύ του Ατλαντικού και της Βαλτικής.

- Reuters