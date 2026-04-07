Μπουκώρος-στον-ΣΚΑΪ:-Μπορεί-να-έγινε-επιλογή-στους-δίσκους-που-έφυγαν-στην-ευρωπαϊκή-εισαγγελία

«Κανένας βουλευτής δεν ελέγχεται για οικονομικό όφελος» τόνισε μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εμπλεκόμενος στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος μίλησε για τις κατηγορίες εναντίον του και τις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Αναφέρει ότι ίσως έγινε επιλογή στις απομαγνητοφωνήσεις που αρχικά παρουσιάστηκαν, και παρακολουθήθηκαν και βουλευτές πέρα από τον Δημήτρη Μελά, οι οποίες πιθανό και να αποκρύφτηκαν και ζητά απόδειξη περί αυτού.

Ο βουλευτής τόνισε τα ερωτήματα που εξακολουθούν να προκύπτουν από την υπόθεση, λέγοντας πως το πολιτικό σύστημα κλυδωνίζεται και πρέπει η αρμόδια υπηρεσία να δώσει απαντήσεις.

«Ποιος έκανε αυτές τις παρακολουθήσεις; Ήταν αντικειμενικές; Κατέγραφαν τους πάντες;» ανέφερε, τονίζοντας ότι πρέπει να συζητηθεί η νομιμότητα των διαδικασιών και να υπάρξει διαφάνεια.

«Μένει να αποδειχθεί το ζήτημα, αλλά θα σας πω κάτι που συνέβη. Γιατί έφυγαν καταρχάς για την ευρωπαϊκή εισαγγελία 10 δίσκοι ηχογραφημένοι και μετά έφυγαν άλλοι 40; Αν λοιπόν έγινε επιλογή στους δίσκους που έφυγαν, μπορεί να έγινε επιλογή και στις ηχογραφήσεις. Αν έγινε αυτό, μπορεί να παρακολουθούνταν βουλευτές, και όχι ο Μελάς. Διότι όταν παρακολουθείς τον Μελά δίνεις όλες τις ηχογραφήσεις, για όλες τις επικοινωνίες.

Μπορεί να έγινε και απόκρυψη της παρακολούθησης, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Πρέπει να τα εξηγήσει αυτή η υπηρεσία, πρέπει ο τότε αρμόδιος και ο σημερινός Υπουργός να βγουν και να πουν ποιοι ήταν οι επικεφαλείς εκείνης της υπηρεσίας, πώς λειτούργησαν, πώς πήραν την εντολή να παρακολουθήσουν, πώς διαχειρίστηκαν το όλο ζήτημα, δεν μπορούν να ζητάνε από εμάς διαφάνεια και να μας πλήττουν με αδιαφανείς διαδικασίες».

Ο βουλευτής απάντησε και για τις κατηγορίες εναντίον του ότι πρόκειται για «δίκαια αιτήματα των αγροτών» όσον αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία κατηγορείται, μιλώντας για την απόγνωση που αισθάνονται από την έλλειψη χρηματοδότησης.

Μίλησε για νόμιμα ποσά μερικών χιλιάδων ευρώ από τους αγρότες, οι οποίοι ζούσαν στιγμές έντασης και εφόσον τηρούσαν τις προϋποθέσεις έπρεπε να πληρωθούν.

«Το ζευγάρι κατέχει ιδιόκτητο βοσκότοπο, ελέγχθηκε 3 φορές για αριθμό ζώων», ανέφερε, τονίζοντας ότι η παρέμβαση του κ. Μελά ήταν για παρέκκλιση μιας περίπλοκης νομοθεσίας.

Τόνισε ότι «έχω κάνει εκατοντάδες ελέγχους και ερωτήματα στις επιτροπές παραγωγής, δεν λειτουργώ με τηλεφωνήματα», ενώ η περιουσία του είναι γνωστή και δεν υπόκειται σε αμφισβήτηση.

Για το ασυμβίβαστο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί, ωστόσο λόγω της σοβαρότητάς του δεν ήθελε να το σχολιάσει περαιτέρω ακόμα.

Για την ευρωπαϊκή εισαγγελία, δήλωσε ότι ορθώς προσπαθεί να προστατεύσει τους ευρωπαϊκούς πόρους, ωστόσο πρέπει να κάνει οικονομία στον μηχανισμό λειτουργίας της «που μας κοστίζει 50 δισ. το χρόνο, και όχι στα δυόμισι χιλιάρικα του κτηνοτρόφου, που τα δικαιούται σύμφωνα με τους κανονισμούς».

Σχολίασε επίσης ότι το ζήτημα με τις δικογραφίες δεν θα οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές.

- sofokleous10.gr

