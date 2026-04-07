ΟΠΕΚΕΠΕ:-Έφτασε-στη-Βουλή-η-δικογραφία-για-τους-Χατζηβασιλείου,-Αθανασίου

Ακριβώς στις 4 το απόγευμα έφτασε στη Βουλή η δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Τάσο Χατζηβασιλείου και Χαράλαμπο Αθανασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητείται η άρση ασυλίας τους για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, το οποίο φέρεται να τέλεσε το χρονικό διάστημα από 9.9.2021 έως 8.12.2021 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτριος Μελάς.

Η νέα δικογραφία θα τεθεί ενώπιον της κρίσης της Επιτροπής Δεοντολογίας τη Δευτέρα, 20 Απριλίου, μαζί με τη δικογραφία για τους 11 βουλευτές και πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.

Ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, είχε παραιτηθεί τον Ιούνιο του 2025 από υφυπουργός Εξωτερικών, καθώς το όνομά του είχε εμπλακεί και στην πρώτη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

