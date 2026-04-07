Ο-τριπλός-στόχος-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη-με-το-τηλεοπτικό-του-μήνυμα

Τριπλή ήταν η στόχευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με την επιλογή του να απευθυνθεί στους Έλληνες πολίτες με τηλεοπτικό του μήνυμα, όπως αναλύθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Ο πρώτος στόχος ήταν ο αυτονόητος, να προσεγγίσει το ελληνικό λαό και να παραδεχθεί στους πολίτες ότι υπάρχουν όντως προβλήματα, αλλά και ότι ο ίδιος έχει τη θέληση και τη δύναμη να προβεί σε μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν λύσεις. Γι’ αυτό και συμπεριέλαβε μέσα σε αυτές την πρότασή του για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού.

Δεύτερος στόχος του πρωθυπουργού ήταν να δώσει απαντήσεις στην κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνησή του από την αντιπολίτευση, μιλώντας για το τι γινόταν όλα τα χρόνια, αναγνωρίζοντας ευθύνες και πηγαίνοντας παρακάτω με συγκεκριμένες λύσεις, κυρίως μέσω την ψηφιοποίησης.

Τρίτος, εξίσου σημαντικός, ήταν να απευθυνθεί στους ίδιους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που το προηγούμενο διάστημα υπήρχε αρκετή γκρίνια και μουρμούρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες, ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών, ώστε να καθαρίσουν το όνομά τους όσοι δεν έχουν σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι έδειξε να στρέφεται προς την πλευρά τους και να δείχνει κατανόηση για τα προβλήματά που έχουν.

Η γκρίνια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παραμένει στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αρκετοί βουλευτές συνεχίζουν να λένε πως δεν είχαν την κάλυψη που θα περίμεναν, δεν έγιναν οι χειρισμοί που θα έπρεπε να γίνουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και να στηριχθεί η Κ.Ο. και υπάρχουν αρκετές σκέψεις σε ορισμένους, όπως το να ζητήσουν τη σύγκλιση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ή κάποιοι ακόμη και να ψηφίσουν και διαφορετικά στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας, εκεί που θεωρούν πως δεν υπάρχει κάτι μεμπτό και ίσως φτάσουν στο σημείο να μην ακολουθήσουν την κομματική γραμμή.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.