Παπαθανάσης: Τέλος Απριλίου το 8ο αίτημα για το Ταμείο Ανάκαμψης – Τα επόμενα βήματα

Για την πορεία απορρόφησης των κονδυλίων μίλησε στο ΕΡΤnews ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τονίζοντας ότι τέλος Απριλίου η κυβέρνηση θα υποβάλλει το 8ο αίτημα για το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για το κλιματικό ταμείο συμπεριλάβαμε όλα τα μεταρρυθμιστικά τα οποία είναι απαραίτητα για να κλείσουν το 8ο αίτημα, ενώ στις 4 Μαΐου θα υποβάλλουμε το αίτημα για αναθεώρηση και πάμε κανονικά για το κλείσιμο τέλος Αυγούστου, χωρίς παράταση». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «τέλος Σεπτεμβρίου θα υποβάλλουμε το 9ο αίτημα».

Σχετικά με την προθεσμία για το κλείσιμο των δανείων, υπενθύμισε ότι είναι στις 29 Μαΐου, λέγοντας ότι «όλοι όσοι έχουν αιτηθεί θα πρέπει να έχουν υπογράψει συμβάσεις».

Παράλληλα, ο κ. Παπαθανάσης αναφέρθηκε στην πρόταση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, τονίζοντας ότι τη βλέπει θετικά. «Είναι μια ανοικτή συζήτηση ώστε να θωρακίσει και αυτό το κεφάλαιο», είπε χαρακτηριστικά.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε ότι «καθένας έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε πολιτική αξιολόγηση και όχι ποινική. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε όλες τις περιπτώσεις, καθώς είναι πολύ νωρίς για να εξάγουμε συμπεράσματα».