Ποιοι-κλέβουν-το-πετρέλαιο-στην-Αμερική,-την-ώρα-που-βομβαρδίζεται-το-Ιράν

Ο πρόεδρος Τραμπ επαναλαμβάνει ότι επιθυμεί να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν». Αναμένεται μάλιστα να δώσει τα ξημερώματα το πράσινο φως για χερσαία εισβολή με στόχο την κατάληψη του νησιού Χαργκ, απ΄όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου.

«Για να είμαι ειλικρινής, ιδανικά, θα ήθελα να πάρουμε το πετρέλαιο του Ιράν, αλλά κάποιοι ανόητοι στις ΗΠΑ λένε: «Γιατί το κάνετε αυτό;», δήλωσε ο Τραμπ.

Ενας από τους λόγους ίσως είναι το γεγονός ότι οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν μαζικές κλοπές πετρελαίου στο αμερικανικό έδαφος: Στιις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Λεκάνη της Πέρμιας, μεταξύ Τέξας και Νέου Μεξικού.

Σε αυτήν την περιοχή, κάθε εβδομάδα σχεδόν, καταγράφονται πολλά περιστατικά κλοπής εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου κάθε χρόνο, που μπορεί και να κοστίζουν έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.

Η λεκάνη της Πέρμιας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενεργειακής υποδομής της Δύσης, καθώς καλύπτει το 15% των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. Βρίσκεται κυρίως στο Δυτικό Τέξας.

Με χιλιάδες «πηγάδια», αγωγούς μήκους χιλιάδων χιλιομέτρων και τεράστιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, στην λεκάνη της Πέρμιας παράγεται περισσότερο πετρέλαιο από σχεδόν οπουδήποτε αλλού στον πλανήτη. «Είναι κάτι σαν το «σεντούκι του θησαυρού» για το αμερικανικό πετρέλαιο», λένε παράγοντες της αγοράς.

Η λεκάνη εκτείνεται για εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα από τους αμμόλοφους της ερήμου και πολλές τοποθεσίες απέχουν μίλια μεταξύ τους, γεγονός που καθιστά δύσκολη την αποτελεσματική προστασία από εγκληματικές εισβολές .

Καλά οργανωμένο σχέδιο

«Αυτό που αρχικά φαινόταν σαν μια εκτεταμένη περίπτωση μικροεγκλήματος, τώρα παίρνει τις διαστάσεις ενός καλά οργανωμένου σχεδίου, σε τέτοιο βαθμό που οι τοπικές αρχές ζητούν να βρεθεί μια λύση προτού η ζημιά γίνει πολύ εκτεταμένη.

«Η κλοπή πετρελαίου ακούγεται απλή, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι», λένε παράγοντες της αγοράς ενέργειας. «Δεν σημαίνει απλώς ότι κάποιοι φεύγουν με ένα βαρέλι αργού. Υπάρχει παράνομη εξόρυξη, μεταφορά και μεταπώληση πετρελαίου- μαζί με την κλοπή του εξοπλισμού και των υλικών που διατηρούν σε λειτουργία τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις».

Το «σεντούκι» του πετρελαίου

Για την ιστορία, η λεκάνη της Πέρμιας είναι κάτι σαν το «σεντούκι του θησαυρού» για το αμερικανικό πετρέλαιο του πετρελαϊκού κόσμου ο επίκεντρο και καλύπτει το 15% των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. Βρίσκεται κυρίως στο Δυτικό Τέξας και παράγει περισσότερο πετρέλαιο από σχεδόν οπουδήποτε άλλη περιοχή του πλανήτη.

Οι κλοπές πετρελαίου πραγματοποιούνται από οργανωμένες ομάδες που ξέρουν ακριβώς τι κάνουν, πού να χτυπήσουν και πώς να καλύψουν τα ίχνη τους.

«Εξω από τις πετρελαιοπηγές, υπάρχουν μεγάλες δεξαμενές που συγκεντρώνουν το αργό μέχρι να μεταφερθεί. Οι κλέφτες τοποθετούν βυτιοφόρα σε αυτές τις δεξαμενές, συνδέουν σωλήνες και αντλούν εκατοντάδες βαρέλια πετρελαίου ,μερικές φορές πριν καν το προσέξει κανείς. Επειδή πολλές από αυτές τις δεξαμενές βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς να τις παρακολουθεί κανείς, οι κλέφτες μπορεί να είναι πολύ εύκολο να ξεφύγουν.

Διάτρηση των αγωγών

Υπάρχουν χιλιόμετρα και χιλιόμετρα υπόγειων αγωγών που διασχίζουν τη λεκάνη της Πέρμιας. Το οργανωμένο έγκλημα τρυπά αυτούς τους σωλήνες και τραβά το πετρέλαιο, καθώς ρέει μέσα από αυτούς. «Δεν κλέβουν μόνο πετρέλαιο – μπορεί επίσης να προκαλέσουν ζημιά στους αγωγούς και να τους καταστήσουν επικίνδυνους για τους εργαζόμενους που θα πρέπει να τους χρησιμοποιήσουν αργότερα.

Οι κλέφτες μερικές φορές αναμειγνύουν κλεμμένο πετρέλαιο με νόμιμα παραγόμενο και στη συνέχεια χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα για να φανεί ότι όλα προέρχονται από μια πραγματική, νόμιμη πηγή.

Δεν είναι βέβαια μόνο το πετρέλαιο που χάνεται. Χάλκινα καλώδια, μεταλλικοί σωλήνες, βαριά εργαλεία, ακόμη και ολόκληρες αντλίες έχουν κλαπεί από πετρελαιοπηγές. Η αντικατάσταση όλων αυτών των υλικών κοστίζει χρήματα και επιβραδύνει τα πάντα.

Μείωση της παραγωγής

«Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κινδυνεύουν να δουν μια σταδιακή μείωση της παραγωγής λόγω κλοπής εξοπλισμού και ζημιών σε αγωγούς. Όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, με στρεβλώσεις και καθυστερήσεις στα κανάλια διανομής , με αποτέλεσμα να καθίσταται ένα πρόβλημα που δεν περιορίζεται στα σύνορα των ΗΠΑ αλλά επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο», λένε παράγοντες της αγοράς ενέργειας.

Η πρόκληση, τονίζουν, είναι να ξεκινήσει μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των υποδομών και των πηγών εφοδιασμού όχι μόνο για την αμερικανική ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και παγκοσμίως.