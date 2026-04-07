Πόσο μέσα πέφτουν οι αναλύσεις των επενδυτικών οίκων; Η περίπτωση της Metlen

19 αναλύσεις, 8 οίκοι, μηδέν «πώληση». Αν ακολουθούσατε κατά γράμμα τις συστάσεις τους, σήμερα θα μετρούσατε τις ζημιές σας — ή θα περιμένατε ακόμα.

Υπάρχει ένα αστείο στη Wall Street που λέει ότι οι αναλυτές είναι σαν τα ρολόγια που σταμάτησαν: δύο φορές τη μέρα δείχνουν σωστά. Στην περίπτωση της Metlen Energy & Metals, η αναλογία ήταν ακόμη χειρότερη — πέντε στις δεκαεννιά, δηλαδή ούτε καν μία στις τρεις.

Καθίσαμε και μαζέψαμε, μία προς μία, όλες τις αναλύσεις που δημοσιεύτηκαν για τη μετοχή της Metlen κατά τη διάρκεια του 2025 από διεθνείς και εγχώριους επενδυτικούς οίκους. Τις αντιπαραθέσαμε με την πραγματική πορεία της τιμής. Και τα αποτελέσματα; Μιλούν μόνα τους.

Η παρέλαση της ομοφωνίας

Ας ξεκινήσουμε από το πιο εντυπωσιακό δεδομένο: και οι 19 αναλύσεις, από 8 διαφορετικούς οίκους, είχαν σύσταση «αγορά». Δεκαεννιά στις δεκαεννιά. Ούτε ένα «hold». Ούτε ένα «sell». Ούτε ένα «ίσως να περιμένατε λίγο». Κανείς. Πουθενά. Ποτέ.

Morgan Stanley, Citi, BofA, Berenberg, Piraeus Securities, Optima, Edison, Eurobank Equities — όλοι τους, σαν χορωδία που δοκιμάζει μόνο μία νότα, τραγουδούσαν το ίδιο τραγούδι: «αγοράστε».

Αν αυτό δεν σας κάνει να αναρωτηθείτε τι ακριβώς προσφέρει μια ανάλυση που λέει πάντα το ίδιο πράγμα, τότε ίσως θα πρέπει να αναρωτηθείτε γιατί πληρώνετε πρόσβαση σε αυτές.

Η χρονολογία μιας προβλέψιμης αποτυχίας

Πρώτη πράξη: οι «μετριοπαθείς» (Ιανουάριος–Μάρτιος 2025)

Η μετοχή ξεκίνησε τη χρονιά γύρω στα €34-36. Οι πρώτοι οίκοι που κάλυψαν τη Metlen ήταν σχετικά συγκρατημένοι — ή μάλλον, λιγότερο υπερβολικοί:

Morgan Stanley : στόχος €48 (Ιανουάριος)

: στόχος €48 (Ιανουάριος) Citi : στόχος €46 (Ιανουάριος)

: στόχος €46 (Ιανουάριος) BofA : στόχος €45 (Φεβρουάριος)

: στόχος €45 (Φεβρουάριος) Piraeus Securities : στόχος €48,20 (Ιανουάριος)

: στόχος €48,20 (Ιανουάριος) Berenberg: στόχος €51 (Μάρτιος) — με υπέρτιτλο ότι η μετοχή είναι «υποτιμημένη»

Αυτοί οι στόχοι επαληθεύτηκαν. Η μετοχή ανέβηκε σταθερά, πέρασε ένα-ένα τα €45, €46, €48, €51, και τελικά κορυφώθηκε στα €56,70 στις 12 Αυγούστου 2025, ιστορικό υψηλό.

Ο επενδυτής που αγόρασε στα €35-38 και πούλησε στον στόχο, μάζεψε κέρδος μεταξύ +25% και +38%. Μπράβο. Χειροκρότημα. Τέλος της ευχάριστης ιστορίας.

Δεύτερη πράξη: η μέθη (Ιούλιος–Σεπτέμβριος 2025)

Εδώ αρχίζει η φαρσοκωμωδία.

Μόλις η μετοχή ανέβηκε, οι αναλυτές δεν είπαν «μάθαμε τον στόχο μας, ίσως η μετοχή τώρα είναι δίκαια αποτιμημένη». Αντ’ αυτού, έκαναν αυτό που κάνουν πάντα: ανέβασαν τον στόχο ακολουθώντας την τιμή, σαν σκύλος που κυνηγάει το ίδιο του το ουρά.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες:

Piraeus Securities : από €48,20 στα… €61,50 (+28% αναβάθμιση)

: από €48,20 στα… €61,50 (+28% αναβάθμιση) Optima : από €49 στα €62,40 (+27%)

: από €49 στα €62,40 (+27%) Berenberg : από €51 στα €59 (+16%)

: από €51 στα €59 (+16%) Edison : fair value €60

: fair value €60 BofA : ξεκίνησε κάλυψη στο LSE με… €66

: ξεκίνησε κάλυψη στο LSE με… €66 Morgan Stanley : αναβαθμισμένος στόχος στα €66

: αναβαθμισμένος στόχος στα €66 Eurobank Equities: στα €62, χαρακτηρίζοντας τη Metlen «κορυφαία επιλογή»

Τα €66 δηλαδή. Από τα €45-48 που έλεγαν λίγους μήνες πριν. Μάλιστα.

Κανείς δεν αναρωτήθηκε δημοσίως: «μήπως η μετοχή που πριν 6 μήνες αξίζε €45, δεν μπορεί τώρα ξαφνικά να αξίζει €66 χωρίς να έχει αλλάξει κάτι θεμελιώδες;». Αυτό που άλλαξε ήταν η τιμή — και οι αναλυτές προσάρμοσαν τα μοντέλα τους στην τιμή, όχι το αντίστροφο.

Η μετοχή δεν άγγιξε ποτέ τα €59. Σταμάτησε στα €56,70 και γύρισε.

Ποσοστό επιτυχίας αυτής της φάσης: 0 στα 11. Μηδέν.

Τρίτη πράξη: η κατάρρευση (Φεβρουάριος 2026)

Στις 6 Φεβρουαρίου 2026, ήρθε αυτό που κανείς αναλυτής δεν είχε βάλει στο spreadsheet του: profit warning. Η Metlen ανακοίνωσε ότι τα EBITDA του 2025 θα ήταν κατά 25% χαμηλότερα του στόχου, λόγω υπερβάσεων κόστους στο project «Protos» — μια ζημία €132 εκατομμυρίων που κανένα μοντέλο DCF δεν είχε φανταστεί.

Η μετοχή κατέρρευσε στα €30-35. Εκεί που πριν λίγους μήνες οι αναλυτές μιλούσαν για €66, ξαφνικά η μετοχή διαπραγματευόταν στα μισά αυτού του στόχου.

Και τι έκαναν οι αναλυτές; Αυτό ακριβώς που περιμένατε: μείωσαν τους στόχους αλλά διατήρησαν τη σύσταση «αγορά». Γιατί φυσικά.

Morgan Stanley : από €66 στα €64 (αχ, τι μεγάλη αναθεώρηση)

: από €66 στα €64 (αχ, τι μεγάλη αναθεώρηση) Berenberg : από €63 στα €59 (αλλά πάντα «buy», εννοείται)

: από €63 στα €59 (αλλά πάντα «buy», εννοείται) Citi: νέος στόχος €52, με bull case στα… €80 και bear case στα €28

Σταματήστε λίγο στο τελευταίο. Η Citi μας λέει ότι η μετοχή μπορεί να πάει είτε στα €80 είτε στα €28. Ένα εύρος 185%. Αν αυτή είναι ανάλυση, τότε ο μετεωρολόγος που λέει «αύριο θα κάνει είτε λιακάδα είτε χιόνι» αξίζει Νόμπελ.

Ο λογαριασμός: τι πλήρωσε ο «πιστός» επενδυτής

Ας κάνουμε τον πιο σκληρό λογαριασμό — αυτόν που οι αναλυτές δεν κάνουν ποτέ. Τι θα συνέβαινε αν ένας μικροεπενδυτής ακολουθούσε κατά γράμμα τις συστάσεις;

Σενάριο Α: Ο «πρωινός πουλί» — αγόρασε τον Ιανουάριο 2025 στα €35 με βάση τις αρχικές αναλύσεις (στόχος €45-48) και πούλησε όταν η μετοχή πέρασε τον στόχο, γύρω τον Ιούνιο. Κέρδος: +29% έως +37%. Αυτός βγήκε. Συγχαρητήρια. Αλλά ρωτήστε τον πόσοι αναλυτές τον παρότρυναν να πουλήσει στον στόχο — κανείς, γιατί μέχρι τότε ο στόχος είχε ήδη ανεβεί στα €60+.

Σενάριο Β: Ο «πειθαρχημένος» — αγόρασε τον Αύγουστο 2025 στα €52-54 όταν η BofA και η Morgan Stanley πρωτοδημοσίευσαν τα reports τους με στόχο €66 μετά το listing στο Λονδίνο. Κράτησε, περίμενε. Σήμερα η μετοχή είναι γύρω στα €33,50. Ζημία: -35% έως -38%. Για κάθε €10.000 που επένδυσε, έχασε €3.500-3.800. Αλλά μην ανησυχεί, η σύσταση παραμένει «αγορά».

Σενάριο Γ: Ο «ακλόνητος» — αγόρασε στα €47-48 τον Νοέμβριο 2025 βλέποντας τη Eurobank Equities να ονομάζει τη Metlen «top pick» και τη Morgan Stanley να μιλά για €66 λόγω πιθανής εξαγοράς της Aluminium Dunkerque. Σήμερα: ζημία -28% έως -30%.

Σενάριο Δ: Ο «contrarian» — αγόρασε στα €33-36 μετά το profit warning τον Μάρτιο 2026, ακολουθώντας τη Berenberg (€59) και τη Citi (€52). Ακόμη περιμένει. Αν δικαιωθεί, θα χρειαστεί η μετοχή να ανεβεί +55% μόνο για να φτάσει τον πιο μετριοπαθή στόχο.

Η ανατομία της αγελαίας σκέψης

Αυτό που αποκαλύπτει η περίπτωση της Metlen δεν είναι ότι οι αναλυτές «τα βρήκαν» ή «δεν τα βρήκαν». Είναι κάτι πολύ χειρότερο: αποκαλύπτει ότι ο τρόπος που λειτουργεί ολόκληρη η βιομηχανία των αναλύσεων πάσχει από δομικά προβλήματα.

Πρώτον, η μονόδρομη σύσταση. Σε 19 αναλύσεις, 8 οίκοι, 16 μήνες, δεν υπήρξε ούτε μία σύσταση «πώληση» ή «ουδέτερη». Αυτό δεν αντανακλά τη μετοχή — αντανακλά τη δομή κινήτρων. Οι αναλυτές εργάζονται σε τράπεζες που εξυπηρετούν εταιρικούς πελάτες. Η Metlen μόλις πήρε listing στο LSE — μια τεράστια συναλλαγή. Ποιος θα τολμούσε να πει «πουλήστε» ενώ η εταιρεία τους χρειαζόταν ως πελάτη;

Δεύτερον, η κινούμενη κολόνα. Οι στόχοι ακολουθούν την τιμή, δεν την προβλέπουν. Η Berenberg πέρασε από €51 → €59 → €63 → €59 → €61 μέσα σε 12 μήνες. Η BofA ξεκίνησε €45, πήγε €66, γύρισε €63. Η Morgan Stanley: €48 → €66 → €64. Αν ο στόχος αλλάζει κάθε φορά που κινείται η μετοχή, τότε δεν είναι στόχος — είναι σχόλιο.

Τρίτον, Τα αλεξίσφαιρη γιλέκα. Παρατηρήστε τι συνέβη μετά το profit warning: κανείς δεν είπε «κάναμε λάθος». Η Berenberg χαρακτήρισε το πρόβλημα «συγκυριακό». Η Morgan Stanley μίλησε για «βραχυπρόθεσμους κραδασμούς». Η Citi δημοσίευσε ένα εύρος τιμών-στόχων τόσο πλατύ (€28-€80) που καλύπτει κυριολεκτικά κάθε πιθανό αποτέλεσμα.

Τέταρτον, η ψευδαίσθηση της ακρίβειας. Τα DCF μοντέλα, οι αποτιμήσεις SOTP, οι πολλαπλασιαστές EV/EBITDA — όλα αυτά δίνουν την αίσθηση μαθηματικής ακρίβειας. Αλλά κανένα μοντέλο δεν πρόβλεψε μια ζημία €132 εκατομμυρίων από ένα project waste-to-energy στη Βρετανία. Τα μοντέλα είναι τόσο καλά όσο οι υποθέσεις τους — και οι υποθέσεις βασίζονταν σε ό,τι η ίδια η εταιρεία τους έλεγε.

Τι μας λέει αυτό για τον μικροεπενδυτή

Αν υπάρχει ένα μάθημα, είναι αυτό: οι αναλύσεις επενδυτικών οίκων δεν σχεδιάστηκαν για εσάς. Σχεδιάστηκαν για θεσμικούς επενδυτές με μακρύ ορίζοντα, διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια και τη δυνατότητα να απορροφήσουν μια ζημία -35% χωρίς να χάσουν τον ύπνο τους. Για τον μικροεπενδυτή που βάζει τα λεφτά του σε μία μετοχή ακολουθώντας μία σύσταση, η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική.

Η Metlen μπορεί κάλλιστα να αποδειχθεί τελικά σωστή επένδυση. Οι αναλυτές μπορεί κάποια στιγμή, κάπου στο μέλλον, να δικαιωθούν. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Γιατί, όπως έλεγε ο Κέινς, «οι αγορές μπορούν να παραμείνουν παράλογες πολύ περισσότερο από όσο εσείς μπορείτε να παραμείνετε φερέγγυοι».

Και η πιο δηκτική παρατήρηση; Ακόμα και τώρα, τον Απρίλιο 2026, με τη μετοχή στα €33,50 — κάτω 41% από τα υψηλά — η σύσταση παραμένει «αγορά». Από όλους. Πάλι.

Κάποτε, κάποιος αναλυτής θα τολμήσει να γράψει «sell» για ενα blue chip. Αλλά δεν θα είναι σήμερα.

Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν σύσταση αγοράς ή πώλησης. Αποτελούν ωστόσο σύσταση κριτικής σκέψης.

Ι.Α.Φ