Πώς-εντοπίστηκαν-οι-δύο-πιλότοι-του-f-15-που-καταρρίφθηκε-στο-Ιράν:-Η-συσκευή-που-έστειλε-το-στίγμα-τους-στους-διασώστες

Δύο μέλη πληρώματος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που είχαν εγκλωβιστεί στο Ιράν, διασώθηκαν έπειτα από σύνθετη επιχείρηση άνω των δύο ημερών, με τη συμμετοχή ελικοπτέρων, αεροσκαφών και ειδικών δυνάμεων, χάρη σε ειδική συσκευή επικοινωνίας της Boeing που επέτρεψε τον εντοπισμό της θέσης τους, σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα, σε ευρεία συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ότι οι αεροπόροι χρησιμοποίησαν μια εξελιγμένη φορητή συσκευή τύπου «pager» για να ειδοποιήσουν τις αμερικανικές δυνάμεις και να μεταδώσουν τις συντεταγμένες τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης. «Πρόκειται για μια πολύ προηγμένη συσκευή, την οποία φέρουν πάντα μαζί τους», ανέφερε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι «όταν συμμετέχουν σε τέτοιες αποστολές, φροντίζουν να έχουν επαρκή διάρκεια μπαταρίας και να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργική κατάσταση. Η συγκεκριμένη συσκευή λειτούργησε εξαιρετικά – ουσιαστικά του έσωσε τη ζωή».

Πώς λειτουργεί το CSEL

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Πολεμικής Αεροπορίας, πρόκειται για τη συσκευή Boeing Combat Survivor Evader Locator (CSEL), ένα φορητό σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για τον εντοπισμό προσωπικού που βρίσκεται πίσω από εχθρικές γραμμές. Η Πολεμική Αεροπορία και το Ναυτικό έχουν προμηθευτεί χιλιάδες τέτοιες μονάδες από τότε που το σύστημα τέθηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το 2009.

Ενημερωτικό έγγραφο του αμερικανικού Ναυτικού αναφέρει πως το CSEL παρέχει ασφαλή αμφίδρομη επικοινωνία δεδομένων σε – σχεδόν – πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρου, δυνατότητα ακριβούς στρατιωτικού εντοπισμού μέσω GPS και πολλαπλές συχνότητες επικοινωνίας σε σχέση με τα συμβατικά στρατιωτικά ραδιοσυστήματα. Το εγκλωβισμένο προσωπικό μπορεί να αποστείλει μήνυμα μέσω δορυφόρου σε κεντρικό κέντρο διάσωσης, το οποίο διαβιβάζει τις πληροφορίες στις δυνάμεις ανάκτησης, επιτρέποντας επικοινωνία φωνής και καθοδήγηση για την επιτυχή διάσωση.

Στην συγκεκριμένη επιχείρηση, τον συντονισμό είχε το Joint Personnel Recovery Center του Πενταγώνου. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας, έως το 2011 είχαν παραδοθεί περισσότερες από 50.000 συσκευές αυτού του τύπου.

Η συσκευή πολλαπλών λειτουργιών αποδείχθηκε κρίσιμη για τον εντοπισμό του διμελούς πληρώματος μετά την κατάρριψη του μαχητικού F-15E από πύραυλο, την οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «τυχερό πλήγμα». Μετά την επιβεβαίωση ενεργοποίησης των σημάτων εντοπισμού, ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης, όπως δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

Έμεινε κρυμμένος ο δεύτερος πιλότος

Ο πιλότος του αεροσκάφους, με διακριτικό κλήσης «Dude 44 Alpha», διασώθηκε την Παρασκευή σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε υπό το φως της ημέρας. Ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων, με διακριτικό «Dude 44 Bravo», αν και τραυματισμένος, κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη και να παραμείνει κρυμμένος, ενώ οι αμερικανικές υπηρεσίες αξιοποίησαν «κάθε διαθέσιμο μέσο» για τον εντοπισμό του, με τη συνδρομή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA).

«Χάρη στη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε την ακριβή τοποθεσία του και να τον ταυτοποιήσουμε με βεβαιότητα», ανέφερε ο στρατηγός Κέιν, προσθέτοντας ότι η διάσωση ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, με τους δύο αεροπόρους να βρίσκονται σε ασφαλές έδαφος λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής του Πάσχα, περισσότερες από 50 ώρες μετά την έναρξη της επιχείρησης.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ δήλωσε ότι η υπηρεσία χρησιμοποίησε ανθρώπινες πηγές και προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες για τον εντοπισμό του Dude 44 Bravo, χαρακτηρίζοντας την αποστολή «εξαιρετικά δύσκολη, συγκρίσιμη με την αναζήτηση ενός κόκκου άμμου στη μέση της ερήμου».

«Το πρωί του Σαββάτου επιτύχαμε τον βασικό στόχο, εντοπίζοντας και επιβεβαιώνοντας ότι ένας από τους καλύτερους και γενναιότερους στρατιώτες της Αμερικής ήταν ζωντανός, κρυμμένος σε σχισμή βουνού, αόρατος για τον εχθρό αλλά όχι για την CIA», δήλωσε ο Ράτκλιφ.