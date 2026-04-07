Ράλι-στη-μουσική-βιομηχανία:-Πρόταση-εξαγοράς-64-δισ.-δολαρίων-εκτινάσσει-τη-μετοχή-της-universal-music-group

Ισχυρή άνοδο καταγράφει η μετοχή της Universal Music Group, μετά την πρόταση εξαγοράς ύψους περίπου 55,8 δισ. ευρώ (64,4 δισ. δολαρίων) που κατέθεσε το επενδυτικό fund Pershing Square, προκαλώντας νέο ενδιαφέρον για τον κλάδο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Η μετοχή ενισχύθηκε έως και 10%, ανακτώντας μέρος των απωλειών της χρονιάς — καθώς είχε υποχωρήσει περίπου 23% από τις αρχές του έτους.

Η πρόταση της Pershing Square αποτιμά την εταιρεία στα 30,4 ευρώ ανά μετοχή, προσφέροντας premium 78% σε σχέση με το κλείσιμο της 2ας Απριλίου.

Το σχήμα της συμφωνίας περιλαμβάνει:

9,4 δισ. ευρώ σε μετρητά

και 0,77 μετοχές νέας εταιρείας για κάθε υφιστάμενη μετοχή της UMG

Το νέο σχήμα αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σηματοδοτώντας πιθανή μετατόπιση του κέντρου βάρους της εταιρείας προς τις αμερικανικές αγορές.

Γιατί «υποτιμήθηκε» η μετοχή

Ο επικεφαλής της Pershing Square, Μπιλ Άκμαν, εκτίμησε ότι η μετοχή της UMG «έχει μείνει πίσω» όχι λόγω των θεμελιωδών μεγεθών της εταιρείας, αλλά εξαιτίας παραγόντων που μπορούν να διορθωθούν.

Μεταξύ αυτών:

η αβεβαιότητα γύρω από το ποσοστό του Bolloré Group

η καθυστέρηση εισαγωγής στις ΗΠΑ

και ζητήματα επικοινωνίας με τους μετόχους

Αλλαγές στη διοίκηση και τη δομή

Η πρόταση συνοδεύεται και από παρεμβάσεις στη διακυβέρνηση της εταιρείας:

ανανέωση του διοικητικού συμβουλίου

τοποθέτηση του Michael Ovitz στη θέση του προέδρου

νέα συμφωνία αποδοχών για τον CEO Lucian Grainge

Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση της παρουσίας της Pershing Square στο Δ.Σ. της εταιρείας.

Το στοίχημα της Νέας Υόρκης

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική του Ackman να μεταφέρει την κύρια διαπραγμάτευση της UMG στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία διαπραγματεύεται με σημαντικό discount σε σχέση με την πραγματική της αξία, λόγω περιορισμένης ρευστότητας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Universal Music Group — που εισήχθη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ το 2021 μετά την απόσχισή της από τη Vivendi — διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα χαρτοφυλάκια καλλιτεχνών παγκοσμίως, με ονόματα όπως η Lady Gaga και η Taylor Swift.

Ντόμινο στην αγορά

Η είδηση της πρότασης ώθησε ανοδικά και τις μετοχές των βασικών μετόχων, με τη Vivendi και τη Bolloré να καταγράφουν σημαντικά κέρδη στη συνεδρίαση.

Η συμφωνία, εφόσον προχωρήσει, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τον μεγαλύτερο όμιλο μουσικής στον κόσμο — και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ερώτημα για το πού αποτιμάται τελικά η αξία του παγκόσμιου περιεχομένου.