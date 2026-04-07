Ρωσία:-Η-αναστάτωση-στον-πόλεμο-στη-Μέση-Ανατολή-ανοίγει-νέες-εμπορικές-ευκαιρίες

Οι παγκόσμιες διαταραχές εφοδιασμού που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχουν ανοίξει νέες εμπορικές ευκαιρίες για τη Ρωσία, αλλά η σταθερότητα των τιμών στην εγχώρια αγορά παραμένει προτεραιότητα, δήλωσε την Τρίτη ο Ρώσος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν.

Η Ρωσία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού και ένας σημαντικός παραγωγός και εξαγωγέας λιπασμάτων, θεωρείται από πολλούς ειδικούς ως ένας από τους κύριους οικονομικούς ωφελούμενους της σύγκρουσης.

«Για τη χώρα μας, η τρέχουσα κατάσταση – αν λάβουμε υπόψη αποκλειστικά τις οικονομικές πτυχές – δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τη βελτίωση της οικονομικής θέσης των βιομηχανιών που προσανατολίζονται στις εξαγωγές και για την παροχή πρόσθετων εσόδων στον προϋπολογισμό», δήλωσε ο Μισούστιν σε κυβερνητική συνεδρίαση.

Δυνατότητα αύξησης αποστολών πόρων

«Η χώρα μας έχει την ικανότητα να αυξήσει τις αποστολές πόρων στο εξωτερικό που είναι επί του παρόντος σπάνιοι λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή ή που ενδέχεται να καταστούν σπάνιοι στο εγγύς μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών που σχετίζονται με τρόφιμα», δήλωσε ο Μισούστιν.

Εκτός από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ο Μισούστιν σημείωσε ότι οι παγκόσμιες προμήθειες ουρίας, θείου και ηλίου έχουν διαταραχθεί. Η Ρωσία είναι σημαντικός παραγωγός και των τριών προϊόντων.

Η Ρωσία πρέπει να προστατεύσει τους εγχώριους καταναλωτές της από εξωτερικές τιμολογιακές διαταραχές, είπε, αναφέροντας τις πρόσφατες απαγορεύσεις στις εξαγωγές βενζίνης και αζωτούχων λιπασμάτων ως παραδείγματα προστατευτικών μέτρων.

«Κύρια προτεραιότητά μας παραμένει η προστασία της εγχώριας αγοράς», είπε.

- Reuters