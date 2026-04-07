Στα πράσινα οι ασιατικές αγορές – Έπιασε τα $115 το αμερικανικό αργό

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν με έντονη μεταβλητότητα την Τρίτη, με τους βασικούς δείκτες να γυρίζουν σε αρνητικό έδαφος κατά τη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei κινήθηκε ανοδικά κατά 0,21% στις 53.526,50 μονάδες, ο S&P/ASX της Αυστραλίας σημείωσε ράλι 1,74% στις 8.728,80 μονάδες, ο CSI 300 της Κίνας κέρδισε 0,26% στις 3.890,16 μονάδες και ο SZSE Component έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,36% στις 14.529,54 μονάδες.

Ταυτόχρονα, ο Nifty της Ινδίας σημείωσε ήπια πτώση 0,05% στις 22.955,90 μονάδες, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ βυθίστηκε κατά 0,70% στις 25.116,53 μονάδες, ο Kopsi της Νότιας Κορέας έκλεισε με άνοδο 0,82% στις 5.494,78 μονάδες.

Στα αξιόλογα της συνεδρίασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ότι θα στοχοποιήσει τις πολιτικές υποδομές του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία εντός 24 ωρών, ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι η ιρανική ηγεσία διαπραγματεύεται σοβαρά.

Ο Τραμπ επανέλαβε την απαίτησή του ου προς το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ έως την Τρίτη (7/4) ώστε να αποκατασταθεί η ροή της ναυσιπλοΐας σε αυτήν τη ζωτικής σημασίας δίοδο για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε γέφυρα και μονάδα παραγωγής ενέργειας μέσα σε τέσσερις ώρες, εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξετάζουν ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί εδώ και πέντε εβδομάδες. Η Τεχεράνη, ωστόσο, αντιδρά στις πιέσεις για άμεσο άνοιγμα των Στενών στο πλαίσιο προσωρινής εκεχειρίας και επιμένει σε μια μόνιμη λύση.

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας των ΗΠΑ και παρουσίασε δικό του σχέδιο δέκα σημείων, το οποίο περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην περιοχή, πρωτόκολλο για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων και σχέδιο ανοικοδόμησης, σύμφωνα με το Axios.

Απαντώντας, ο Τραμπ δήλωσε ότι «έχουν καταθέσει μια σημαντική πρόταση. Δεν είναι αρκετά καλή, αλλά αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα. Θα δούμε τι θα συμβεί».

Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI κινούνται ανοδικά κατά 2,45%, φτάνοντας τα 115,15 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent κατέγραψε άνοδο περίπου 1,5%, στα 111,52 δολάρια ανά βαρέλι.

Παράλληλα, σε αναζήτηση κατεύθυνσης βρίσκονται οι Ευρωαγορές στο άνοιγμά τους.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά 0,15%.

Ο γερμανικός DAX χάνει 0,01% στις 23.172,45 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει πτώση 0,19% και ο CAC 40 ανεβαίνει 0,48% στις 8.000,29 μονάδες.

Τέλος, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX ενισχύεται κατά 0,18% στις 17.586,26 μονάδες, ο ιταλικός MIB καταγράφει κέρδη 0,28% στις 45.725,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται ανοδικά κατά 0,54% στις 9.420,66 μονάδες.