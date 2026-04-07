Στα-υψηλότερα-επίπεδα-από-το-2023-οι-τιμές-μεταχειρισμένων-αυτοκινήτων-στις-ΗΠΑ

Οι τιμές των μεταχειρισμένων οχημάτων συνεχίζουν να αυξάνονται εν μέσω σχετικά περιορισμένων αποθεμάτων, σύμφωνα με βαρόμετρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι τιμές των μεταχειρισμένων οχημάτων στις ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνονται εν μέσω σχετικά περιορισμένων αποθεμάτων, σύμφωνα με έρευνα για την κατάσταση της αυτοκινητοβιομηχανίας, γεγονός που δείχνει πως η ζήτηση για μεταχειρισμένα οχήματα παραμένει ισχυρή παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις υψηλές τιμές της βενζίνης και τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Δείκτης Αξίας Μεταχειρισμένων Οχημάτων Manheim που καταρτίζει η Cox Automotive -ο οποίος παρακολουθεί τις τιμές των μεταχειρισμένων οχημάτων που πωλούνται στις δημοπρασίες χονδρικής στις ΗΠΑ- αυξήθηκε κατά 6,2% τον περασμένο μήνα σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. Ο δείκτης έφτασε επίσης στο υψηλότερο επίπεδό του από το καλοκαίρι του 2023.

«Πιστεύαμε ότι θα παρατηρούσαμε κάποιον αντίκτυπο από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, κάτι που παραμένει ακόμα πιθανό. Αλλά αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα είναι σαφή: η ζήτηση για μεταχειρισμένα οχήματα είναι υγιής και τα επίπεδα αποθεμάτων είναι σχετικά περιορισμένα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής οικονομολόγος της Cox Automotive, Jeremy Robb.

Η Cox αναφέρει ακόμα πως ο χρόνος εξάντλησης των αποθεμάτων στις επιχειρήσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων -ένας δείκτης που αξιολογείται ως αρκετά σημαντικός τόσο από τους πωλητές όσο και από τους αγοραστές- έπεσε κάτω από τις 40 ημέρες τον Μάρτιο από 49 ημέρες τον Φεβρουάριο, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του έτους.

Οι τιμές λιανικής για τους καταναλωτές τείνουν να ακολουθούν τις αλλαγές στις τιμές χονδρικής, τις οποίες η Cox προβλέπει φέτος να ανέβουν σε ιστορικά υψηλά, κατά περίπου 2%. Η μέση τιμή για ένα μεταχειρισμένο όχημα στις ΗΠΑ ήταν στα περίπου 25.287 δολάρια τον Φεβρουάριο, ενώ για νέα οχήματα η τιμή διαμορφώνεται στα περίπου 49.100 δολάρια.

Η Cox αύξησε ελαφρώς την πρόβλεψη της για τις πωλήσεις τη φετινή χρονιά από τα 20,3 εκατ. στα 20,4 εκατ. οχήματα, βασισμένη στην ζήτηση, η οποία ήταν υψηλότερη από το αναμενόμενο.

Ωστόσο, η υψηλότερη ζήτηση αναμένεται να αντισταθμιστεί από λιγότερες πωλήσεις κατά το δεύτερο εξάμηνο, με το συνολικό αριθμό πωλήσεων να υποχωρεί κατά περίπου 1% συγκριτικά με την περασμένη χρονιά.

«Η ισχυρότερη ζήτηση λιανικής πώλησης εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τις πιέσεις για προσιτή τιμή νέων οχημάτων που ωθούν τους καταναλωτές προς τα μεταχειρισμένα οχήματα, ενώ οι χαμηλότερες πωλήσεις νέων οχημάτων περιορίζουν τον όγκο συναλλαγών και την προσφορά στην αγορά μεταχειρισμένων», δήλωσε η Cox σήμερα.

Η πλειονότητα των καταναλωτών στις ΗΠΑ αγοράζει μεταχειρισμένα οχήματα, καθώς είναι πιο προσιτά από τα καινούργια μοντέλα. Η αγορά καινούργιων οχημάτων στις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει περίπου τα 15,8 εκατ. οχήματα φέτος, σύμφωνα με την Cox.