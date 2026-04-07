Στην-κατοχή-της-gilead-η-tubulis-με-deal-5-δισ.-δολαρίων

Σε εξαγορά της γερμανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Tubulis προχωρά η Gilead Sciences με συμφωνία έως και 5 δισ. δολαρίων, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της σε έναν νέο τομέα ανάπτυξης φαρμάκων για τον καρκίνο.

Η Gilead θα καταβάλει 3,15 δισ. δολάρια προκαταβολικά σε μετρητά και έως και 1,85 δισ. δολάρια επιπλέον εάν επιτευχθούν ορισμένα ορόσημα, σύμφωνα με το -, με το deal να αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο.

Η συμφωνία «αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πρόοδο της Gilead στην ογκολογία», τόνισε ο Ντάνιελ Ο’ Ντέι, Διευθύνων Σύμβουλος της Gilead. Η Gilead ήδη πουλάει ένα φάρμακο ADC που χρησιμοποιείται για τον καρκίνο του μαστού, το Trodelvy.

Η Tubulis δοκιμάζει πιθανά σκευάσματα για τον καρκίνο των ωοθηκών και του πνεύμονα, ενώ έχει συνεργασία με την Bristol-Myers Squibb. Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Tubulis θα γίνει ένας ειδικός ερευνητικός βραχίονας ADC εντός της Gilead, με τις εγκαταστάσεις της στο Μόναχο να χρησιμεύουν ως κόμβος για το έργο.

Αυτή είναι η τρίτη σημαντική εξαγορά της Gilead φέτος: Τον Μάρτιο ανέφερε πως αποκτά την Ouro Medicines, μια εταιρεία που δοκιμάζει φάρμακα αντισωμάτων κατά αυτοάνοσων νοσημάτων, για έως και 2,18 δισ. δολάρια. Τον Φεβρουάριο, σχεδίαζε να πάρει την Arcellx για έως και 7,8 δισ. δολάρια για να ενισχύσει την παραγωγή της.