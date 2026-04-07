Συμφωνίες Broadcom με Google – Anthropic για AI τσιπ

Οι αναλυτές της Mizuho εκτίμησαν ότι η Broadcom θα αποκομίσει 21 δισ. δολάρια σε έσοδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη από την Anthropic το 2026 και 42 δισ. δολάρια το 2027.

Deal να παράγει μελλοντικές εκδόσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για την Google και διευρυμένη συμφωνία με την Anthropic που θα της δώσει πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ περίπου 3,5 γιγαβάτ, έκλεισε η Broadcom. Η συμφωνία υπογραμμίζει την αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές που μπορούν να εκτελέσουν μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με το CΝΒC.

Η δημοτικότητα της Anthropic έχει εκτοξευθεί φέτος, με την εφαρμογή Claude να γίνεται η κορυφαία δωρεάν εφαρμογή στις ΗΠΑ που καταχωρήθηκε στο App Store της Apple τον Φεβρουάριο. Τα ετήσια έσοδα της Anthropic ξεπέρασαν τα 30 δισ. δολάρια, από περίπου 9 δισ. δολάρια στο τέλος του 2025, ανέφερε η startup που αριθμεί πάνω από 1.000 πελάτες που ξοδεύουν περισσότερα από 1 εκατ. δολάρια ετησίως, ποσό διπλάσιο από πριν από δύο μήνες.

«Αυτή η συνεργασία με την Google και την Broadcom αποτελεί συνέχεια της πειθαρχημένης προσέγγισής μας στην κλιμάκωση των υποδομών: χτίζουμε την απαραίτητη χωρητικότητα για να εξυπηρετήσουμε την εκθετική ανάπτυξη που έχουμε δει στην πελατειακή μας βάση, επιτρέποντας παράλληλα στο Claude να ορίσει τα όρια της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης», υπογράμμισε ο οικονομικός διευθυντής της Anthropic, Κρίσνα Ράο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Broadcom, Χοκ Ταν, επεσήμανε ότι «για την Anthropic, έχουμε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα το 2026» παρέχοντας 1 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος από τις Τensor Ρrocessing Units (TPUs) της Google. «Η Broadcom βοηθά την Google να κατασκευάσει τις TPU της ενώ για το 2027, αυτή η ζήτηση αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος», πρόσθεσε.