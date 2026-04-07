ΣΥΡΙΖΑ-για-το-fuel-pass:-Ανεπαρκής-κυβέρνηση,-ανεπαρκή-μέτρα-κατά-της-ακρίβειας-στα-καύσιμα

Κριτική στην κυβέρνηση για τα μέτρα κατά της ακρίβειας αλλά και στο πρόβλημα με την ψηφιακή πλατφόρμα για το fuel pass, ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Από τη συζήτηση για την ανεπάρκεια των μέτρων της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας στα καύσιμα, φτάσαμε, εδώ και δυο μέρες, να συζητάμε για την ανικανότητά της να υλοποιήσει έστω κι αυτά που αποφάσισε», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Η πλατφόρμα για το fuel pass αντιμετωπίζει προβλήματα για δεύτερη συνεχή μέρα, ενώ χιλιάδες πολίτες ταλαιπωρήθηκαν χθες, μέχρι που έπεσε. Τεράστιες οι ουρές και στα ΚΕΠ. Το ψηφιακό επιτελικό κράτος κατέρρευσε μπροστά στην υποτίμηση του οικονομικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία της κοινωνίας».

Γενικεύοντας ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως, δεν είναι η κατάρρευση της πλατφόρμας. Είναι ότι η Ελλάδα έχει καταντήσει ένα ‘βασίλειο’ της ακρίβειας με ευθύνη της κυβέρνησης. Βρίσκεται μέσα στις 10 χώρες του κόσμου με την ακριβότερη βενζίνη, είναι τρίτη ακριβότερη στην Ευρωζώνη, κι ας έχουμε δύο διυλιστήρια στο έδαφός μας, και είναι από τις ακριβότερες στον κόσμο στο πετρέλαιο κίνησης.

Όταν επιτέλους φτιαχτεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι πολίτες θα βρεθούν και πάλι αντιμέτωποι με μια κυβέρνηση που αρνείται να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα, σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Στο μεταξύ, κι αυτά τα λειψά επιδόματα, τα οποία ουσιαστικά επιδοτούν την ακρίβεια, αποδομούνται καθημερινά από τότε που τα ανακοίνωσε, καθώς η αύξηση των τιμών των καυσίμων συνεχίζεται».

Ακολούθως, o ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει τις προτάσεις του:

Μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση του ΦΠΑ στα νησιά.

Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα.

Επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διύλιση πετρελαίου και έκτακτη εισφορά.

Ανώτατο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά και αγροεφόδια.

Κλείνοντας υπογραμμίζει: «Το πρόβλημα της ακρίβειας, ενεργειακής και μη, πρέπει να χτυπηθεί άμεσα, αποφασιστικά και για όσο χρειαστεί. Κι αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί ή δεν θέλει να το πράξει, ας προκηρύξει εκλογές για να δοθεί η ευκαιρία στον λαό να επιλέξει μια προοδευτική κυβέρνηση, που θα σταθεί αποτελεσματικά δίπλα του στα δύσκολα».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.