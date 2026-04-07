Σύμπραξη-της-Ελλάδας-με-την-Εθνική-Φρουρά-της-Πολιτείας-της-Φλόριντα

Συνάντηση με την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είχε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο Νίκος Δένδιας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στο επίκεντρο τέθηκε η ανακοίνωση, στο πλαίσιο της Συμφωνίας State Partnership Program, της σύμπραξης της Ελλάδας με την Εθνική Φρουρά της Πολιτείας της Φλόριντα. Ζήτησα από την πρέσβειρα των ΗΠΑ να μεταφέρει τις ευχαριστίες μου στον υπουργό Πολέμου της Αμερικής, κ. Πιτ Χέγκσγκεθ, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δική της πολύτιμη συμβολή στην επίτευξη της συμφωνίας αυτής.

Επιπλέον, συζητήσαμε για την περαιτέρω εμβάθυνση των στρατηγικών αμυντικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ».

The United States and Greece are bringing our partnership to a historic new level. I was honored to join Minister of Defense @NikosDendias today in announcing that Greece will be paired with the great State of Florida through the @USNationalGuard State Partnership Program. We are… pic.twitter.com/cubsY9fxBd — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) April 7, 2026

Από την πλευρά της, η Κίμπερι Γκίλφοϊλ στη δική της ανάρτηση, έγραψε:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα ανεβάζουν τη συνεργασία τους σε ένα νέο, ιστορικό επίπεδο. Είχα την τιμή να συμμετάσχω σήμερα μαζί με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, στην ανακοίνωση ότι η Ελλάδα θα συνδεθεί με τη μεγάλη Πολιτεία της Φλόριντα μέσω του Προγράμματος Συνεργασίας Πολιτειών της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε τις καλύτερες ένοπλες δυνάμεις στον κόσμο, έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Συγχαρητήρια, Ελλάδα και Φλόριντα! Το μέλλον είναι λαμπρό για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ».

