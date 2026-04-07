Τα-έξι-μηνύματα-του-Ντόναλντ-Τραμπ-πίσω-από-τη-διάσωση-του-πιλότου…-για-την-«ισοπέδωση»-του-Ιράν

Σε διθυραμβικούς τόνους κινήθηκε η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τη διάσωση του πιλότου από καταρριφθέν αεροσκάφος στο έδαφος του Ιράν, που σηματοδότησε μια από τις πιο εντυπωσιακές επιχειρήσεις διάσωσης για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Με το βλέμμα στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και τα ποσοστά αποδοχής του στις δημοσκοπήσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος άδραξε την ευκαιρία να στείλει έξι μηνύματα εντός και εκτός των τειχών, έχοντας προληπτικά προειδοποιήσει το Ιράν για ισοπεδωτικά χτυπήματα λίγο πριν την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, δίνοντας μια πρόγευση των όσων ο ίδιος επεξεργάζεται για το μέλλον των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή.

Τα 6 μηνύματα

Πρώτον, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε σε όλους τους τόνους την αμερικανική υπεροχή σε επίπεδο στρατιωτικής εκπαίδευσης και τεχνολογίας, γεγονός που επέτρεψε στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να διεξάγουν μια συνδυασμένη, διακλαδική επιχείρηση εντός Ιράν με απόλυτη επιτυχία.

Η επανάληψη φράσεων που στεκόταν στην σκληρή αμερικανική ισχύ δεν ήταν τυχαία, καθώς επρόκειτο για ένα «καθαρό μήνυμα» κατά αρκετούς αναλυτές απέναντι στο Ιράν, για τα όσα μπορούν να εφαρμοστούν στο πεδίο, σε περίπτωση που η Τεχεράνη απέρριπτε οριστικά την οδό της διπλωματίας.

Μπορεί να «τσακίσουμε» το Ιράν σε μια νύχτα, αυτή μπορεί να είναι αύριο (σήμερα), είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και, λίγο αργότερα, σε εξίσου υψηλούς τόνους, ο υπουργός είπε ότι σήμερα (ενν. Δευτέρα) «θα γίνουν οι περισσότεροι βομβαρδισμοί από την αρχή του πολέμου και αύριο ακόμη περισσότεροι».

Το δεύτερο στοιχείο που έσπευσε να υπογραμμίσει ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν αυτό της «ταπείνωσης» των Ιρανών, που αν και έβαλλαν κατά αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων επί επτά ώρες, δεν κατάφεραν να αποτρέψουν τη διάσωση του δεύτερου πιλότου, παρότι αυτός βρισκόταν σε περιοχή των Φρουρών της Επανάστασης και κοντά σε ιρανικές πολιτοφυλακές, όπως τόνισε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένα από τα βασικά κίνητρα για τον Αμερικανό Πρόεδρο, προκειμένου να προβάλει την επιτυχή διάσωση του πιλότου, καθώς ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση ως προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων των ΗΠΑ έχουν κλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη αναφορικά με τα οφέλη από την εμπλοκή τους στον πόλεμο του Ιράν.

Τρίτον, η εστίαση στην αμερικανική παράδοση που θέλει τις ΗΠΑ να «μην αφήνουν κανέναν πίσω» από στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεών τους υπογράμμισε τη σχέση του σημερινού Προέδρου των ΗΠΑ με το MAGA ακροατήριό του, το οποίο έχει διχαστεί απέναντι στην συμμετοχή της χώρας του στις πολεμικές επιχειρήσεις. Και αυτό, γιατί ο νέος απομονωτισμός και η εστίαση στις εσωτερικές υποθέσεις που είχε υποσχεθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος προεκλογικά, δεν φαίνεται να υλοποιείται την πρώτη διετία της δεύτερης θητείας του.

Τέταρτον, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα έμμεσο μήνυμα και προς τους Ευρωπαίους εταίρους και τους συμμάχους των ΗΠΑ αναφορικά με το επίπεδο παροχής ασφάλειας που εγγυώνται τα στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αφού μόνο στη δεύτερη επιχείρηση διάσωσης χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 150 μέσα, εκ των οποίων 64 μαχητικά αεροσκάφη και 6 βομβαρδιστικά. Υπό αυτήν την έννοια, ο Πρόεδρος Τραμπ ξεκαθάρισε πως μόνο η χώρα του μπορεί να κινητοποιήσει αυτό τον όγκο δυνάμεων και υποδομών, δείχνοντας προς τον υπόλοιπο πλανήτη το λόγο ύπαρξης του πλαισίου παροχής ασφάλειας, όπως στην περίπτωση του ΝΑΤΟ.

Πέμπτον, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να στριμώξει τους Δημοκρατικούς και την κριτική που δέχεται αφενός για το κόστος της εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν και αφετέρου για την μεγάλη κινητοποίηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε επίπεδο διάσωσης, εμμένοντας μάλιστα στο ρόλο που διαδραμάτισε η CIA, αφού προέβη σε επιχείρηση παραπλάνησης των Ιρανών, ενώ αποτέλεσε τη γέφυρα μεταξύ του πιλότου και των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σε επίπεδο παροχής πληροφοριών.

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέφυγε να απευθυνθεί εμμέσως και προς τους διεθνείς ανταγωνιστές του σε επίπεδο προβολής ισχύος με πρώτη την Κίνα, αφού είπε ότι προτιμήθηκε οι Αμερικανοί να καταστρέψουν τον εξοπλισμό τους, που είχε καταπέσει σε ιρανικό έδαφος, παρά να δώσουν στην Τεχεράνη και τους συμμάχους της τη δυνατότητα να επεξεργαστούν αμερικανική τεχνολογία, δείχνοντας εμμέσως στην πλευρά της Κίνας, που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρεται για πληροφορίες βιομηχανικής κατασκοπείας.

Τελευταία ευκαιρία

Πάνω από όλα όμως, η χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Προέδρου Τραμπ θεωρείται ως προοίμιο της τελικής φάσης της κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων από πλευράς των ΗΠΑ, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να εξαπολύει απειλές περί σφοδρότατων βομβαρδισμών στο Ιράν, σε περίπτωση που αποχωρήσει από κάθε έννοια διαπραγματεύσεων.

Αν δεν υπάρξει συμφωνία θα καταστρέψουμε κάθε ενεργειακή υποδομή στο Ιράν μέσα σε τέσσερις ώρες, διαμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν την εκπνοή του τελεσίγραφου και ενώ πληροφορίες που επικαλείται το Al Jazeera αναφέρουν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενδέχεται να καθυστερήσει την επίθεση στο Ιράν, εάν δει πραγματικά σημάδια συμφωνίας στον ορίζοντα και μόνο αυτός έχει την απόφαση να ξεκινήσει την καταστροφή των υποδομών του Ιράν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης.