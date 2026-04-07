Τουρισμός:-Δυναμική-προβολή-της-Ελλάδας-στη-Βόρεια-Ιταλία

Η δυναμική προβολή περισσότερων ελληνικών προορισμών στη Βόρεια Ιταλία ήταν ο στόχος της συμμετοχής του ΕΟΤ σε δύο επαγγελματικά workshops που διοργάνωσαν τα αεροδρόμια της Βενετίας και της Βερόνας, 24 και 25 Μαρτίου. Με νέα απευθείας πτήση θα συνδέεται φέτος το καλοκαίρι η Κάρπαθος με τη Βερόνα.

Ενόψει της θερινής περιόδου 2026, η παρουσία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Εξωτερικού ( ΥΠΕΞ) Ιταλίας στα workshops ανέδειξε τη στρατηγική σημασία που έχει για τον ελληνικό τουρισμό η Περιφέρεια Βένετο στη Βόρεια Ιταλία, η οποία αποτελεί διαχρονικά μία από τις πλέον δυναμικές τουριστικές αγορές, λόγω υψηλής ταξιδιωτικής ζήτησης, σε συνδυασμό με την άμεση προσβασιμότητα και το ισχυρό εισοδηματικό προφίλ των επισκεπτών.

Καθοριστικός παράγοντας στην σταθερά αυξανόμενη τουριστική ροή από τον ιταλικό Βορρά προς τη χώρα μας αποτελεί η εκτεταμένη αεροπορική συνδεσιμότητα, με πολυάριθμες απευθείας πτήσεις από τα αεροδρόμια Βενετίας/Τρεβίζο και Βερόνας προς βασικούς ελληνικούς προορισμούς, όπως η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος και η Ζάκυνθος.

Τη θερινή περίοδο 2026, η νέα απ’ ευθείας αεροπορική σύνδεση της Βερόνας με την Κάρπαθο, με πτήσεις της εταιρείας Volotea συμβάλλει στη διεύρυνση των τουριστικών εμπειριών που προσφέρουν λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί διακοπών της χώρας μας.