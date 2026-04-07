Τσιάρας-στον-ΣΚΑΪ-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Με-εγκαλούν-για-ενισχύσεις-σε-αγρότη-ύψους-190-και-450-ευρώ

Για την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, εξηγώντας γιατί τηλεφώνησε ο συνεργάτης του στον Οργανισμό για αγρότη, ενώ σχολίασε πως υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με τη δικογραφία, αποκαλώντας την περίπτωσή του «εκτός λογικής». Μιλώντας για την πρόταση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή είπε πως «είναι μια δύσκολη συζήτηση, που είχε ανοίξει από παλιά και έχει ακόμα δρόμο».

Αναφορικά με τη δικογραφία, ο κ. Τσιάρας ανέφερε: «Υπάρχουν τα πραγματικά γεγονότα που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Και αυτά προκύπτουν από τους ίδιους τους διαλόγους, αλλά υπάρχουν και δεδομένα που είτε δεν τονίζονται ως πρέπει στη δικογραφία, είτε δημιουργούν κάποια ερωτηματικά. Ξέρετε τι έχει γίνει στην Καρδίτσα μετά τον Ιανό. Ήταν ένα τοπίο που πραγματικά είχε δημιουργήσει αδιανόητα προβλήματα. Ειδικά για τον αγροτικό κόσμο, είχαμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Είχαμε ανθρώπους που είδαν τις καλλιέργειές τους να καταστρέφονται… Στη δικογραφία αναφέρεται πως συνεργάτης μου τηλεφώνησε στον τοπικό προϊστάμενο του περιφερειακού γραφείου του ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς, με ευγένεια, χωρίς επιμονή, χωρίς φορτικότητα, ρωτάει τι πρέπει να γίνει για να μην χάσει το λεγόμενο πρασίνισμα ένας αγρότης, μιας και υπήρχαν επιχωματώσεις σε πολλά αρδευτικά κανάλια εκεί».

«Το πρασίνισμα», όπως εξηγεί ο κ. Τσιάρας, είναι «ένα οικολογικό μέτρο που δεν υφίσταται πλέον αλλά υφίστατο εκείνη την περίοδο, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδινε πόρους στους καλλιεργητές, των οποίων τα χωράφια εφάπτονταν των αρδευτικών καναλιών ή εφάπτονταν δενδροστοιχιών».

Και συνέχισε: «Ενώ δεν υπήρχε καμία φορτικότητα και ενώ αποδεικνύεται και από τους διαλόγους που ακολούθησαν μεταξύ του προϊσταμένου και των ελεγκτών γεωπόνων ότι αυτό ήταν πραγματικά ένα φαινόμενο γενικευμένο στην περιοχή, ότι δεν αφορούσε μόνο τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τελικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος αναγκάστηκε να άρει μόνος του τις επιχωματώσεις, δηλαδή να αδειάσει τα αρδευτικά δίκτυα. Όντως, αίρει τις επιχωματώσεις, υπάρχει ο έλεγχος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που λέει ότι όλα γίνανε σωστά και ο άνθρωπος παίρνει αυτά που δικαιούται.

» Εδώ συμβαίνουν διάφορα άλλα περίεργα πράγματα. Η δικογραφία εγκαλεί εμένα για ηθική αυτουργία για ποσό που φτάνει τις 22.900 ευρώ. Είναι όμως έτσι; Η απάντηση είναι η εξής: όλα αυτά είναι τα χρήματα που ο συγκεκριμένος γεωργός έπαιρνε από όλες τις καλλιέργειες, για όλα τα είδη των επιδοτήσεων και για όλα τα αγροτεμάχια τα οποία διέθετε. Όχι για την περίπτωση αυτή. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο που με βάση τον κανονισμό είναι μια αυτοτελής επιδότηση. Η επιδότηση που πήρε συνολικά για το πρασίνισμα ο συγκεκριμένος παραγωγός είναι 2.970 ευρώ. Τα χρήματα που θα του αφαιρούνταν στην περίπτωση που το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο ήταν προβληματικό είναι 190 ευρώ για το ένα και 429 αν ήταν και για τα τρία».

«Δεν έχει διαβάσει κανείς τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι θέμα που πρέπει να το εξετάσουν οι δικαστικοί λειτουργοί που φτιάξανε τη συγκεκριμένη δικογραφία», ανέφερε επίσης, ενώ για το περιεχόμενο της δικογραφίας ξεκαθάρισε πως «ένα τηλεφώνημα μόνο υπάρχει».

«Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά», είπε για την παραίτησή του ο κ. Τσιάρας

Σε ερώτηση γιατί παραιτήθηκε, ο κ. Τσιάρας απάντησε: «Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια του καθενός μας και με τον τρόπο που βλέπει τη συμμετοχή του στην πολιτική. Αν και εδώ τίθεται ένα κρίσιμο ερώτημα για τον ρόλο, την παρουσία και την ευθύνη του βουλευτή. Θέλω να ξεκαθαρίσω πως ο βουλευτής δεν είναι τίτλος. Είναι ευθύνη να μεταφέρει τα δίκαια, τα νόμιμα, τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών του προς το κέντρο. Αλλά ένα δίκαιο, νόμιμο αίτημα ενός ανθρώπου, την αγωνία του, αν δεν την μεταφέρει ο βουλευτής τότε μιλάμε ενδεχομένως για τη μη ύπαρξη ανάγκης να υπάρχει κοινοβουλευτισμός στη χώρα. Ο κοινοβουλευτισμός δεν είναι για να προστατεύει τους βουλευτές, είναι για να τους δίνει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μεταφέρουν τη φωνή του αδύναμου πολίτη στο κέντρο. Με οποιονδήποτε τρόπο».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε: «Ποιος δεν γνώριζε πώς λειτουργεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ τα προηγούμενα χρόνια; Δεν υπήρχε κάποιος να πληροφορήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτά τα θέματα, δεν ήταν ψηφιοποιημένος, δεν ήταν όλα αυτονόητα. Υπήρχαν ζητήματα που προέκυπταν από μια έκτακτη ανάγκη».

«Αν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση για να σταθεί δίπλα στους πολίτες της Καρδίτσας για τον Ιανό και μετέπειτα και με τον Ντάνιελ, ειδικά στη Θεσσαλία, με ένα τόσο γενναίο, παρεμβατικό και ανθρώπινο τρόπο, σας διαβεβαιώνω πως όλες αυτές οι περιοχές θα είχαν βυθιστεί αυτή τη στιγμή», ανέφερε επίσης.

Σε ερώτηση πώς κρίνει την παρέμβαση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, ο κ. Τσιάρας σχολίασε πως «ο πρωθυπουργός έστειλε κάποια ξεκάθαρα μηνύματα λέγοντας πως είναι όντως ένα σοβαρό ζήτημα η εμπλοκή τόσων πολιτικών προσώπων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βλέποντας και καταγράφοντας πως όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες και ζητώντας όλη αυτή η διαδικασία να διεκπεραιωθεί το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές. Η δική μου περίπτωση είναι εκτός λογικής από τη διαδικασία. (…)

«Για το ασυμβίβαστο θεωρώ πως θέλει συζήτηση, έχει ξεκινήσει από παλιά και είναι μια δύσκολη συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι ο βουλευτής είναι αυτός που μεταφέρει τα πραγματικά προβλήματα, έχει ώσμωση και γνώση για το τι συμβαίνει στην κοινωνία, γνωρίζει ακριβώς σε ποιο βαθμό πρέπει να γίνονται οι παρεμβάσεις και με ποιον τρόπο πρέπει ο ίδιος, με τον ενεργό ρόλο που μπορεί να έχει, να προχωρά σε μεταρρυθμίσεις, να αντιμετωπίζει παθογένειες, να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Με όλα αυτά που γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει μια τεράστια συζήτηση σε σχέση με τον ρόλο και την παρουσία του βουλευτή. Εάν θέλουμε βουλευτές που είναι φιμωμένοι, που δεν μιλάνε και απλά είναι διακοσμητικοί ή διεκπεραιώνουν έναν ρόλο επειδή τυχαίνει να τους ψηφίζουν οι συμπολίτες τους, τότε μιλάμε για μια τελείως διαφορετική δημοκρατία».

Τέλος, ο κ. Τσιάρας ανακοίνωσε πως θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.