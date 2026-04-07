Τσιτσιράγκος:-Η-alpha-bank-ενισχύει-πολιτισμό,-τουρισμό-και-επιχειρηματικότητα

Η διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Alpha Bank. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες και δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό. Μέσα από σημαντικά έργα τέχνης, μοναδικά νομίσματα, σπάνια βιβλία και πλούσιο αρχειακό υλικό, αναδεικνύονται πτυχές της ιστορίας και της πολιτιστικής ζωής της Ελλάδας.

Στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων της Alpha Bank στην Κέρκυρα φιλοξενείται από 03/04/2026 έως 27/09/2026 η έκθεση «Ελλάδα, χώρα αναφοράς. Η τέχνη στις αφίσες του ΕΟΤ (1929-1976)», που αφηγείται μια συναρπαστική ιστορία: πώς η Ελλάδα αναδείχθηκε σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό και πώς η τέχνη υπηρέτησε αυτόν τον σκοπό. Η έκθεση φωτίζει την περίοδο όπου η τέχνη τίθεται στην υπηρεσία προβολής της χώρας, αποτελώντας την πρώτη ουσιαστικά συνειδητή προσπάθεια της Ελλάδας να διαμορφώσει μία συνεκτική εθνική εικόνα προς το εξωτερικό. Παρουσιάζονται συνολικά 46 αφίσες του ΕΟΤ από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Alpha Bank και την ιδιωτική συλλογή του Κερκυραίου Σπύρου Π. Γαούτση, οι οποίες χρονολογούνται έως το 1976.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Δημήτρης Τσιτσιράγκος, πρόεδρος του ΔΣ της Alpha Bank, στο περιθώριο των εγκαινίων της έκθεσης, «ο πολιτισμός, ο τουρισμός και η ανάπτυξη δεν είναι ξεχωριστές έννοιες, αλλά πυλώνες της ίδιας πραγματικότητας. Για αυτό και η Alpha Bank παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, θέτει ως προτεραιότητα και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και του πολιτισμού. Μάλιστα, η Alpha Bank έχει μια από τις μεγαλύτερες εταιρικές συλλογές έργων τέχνης στην Ελλάδα, μια από τις μεγαλύτερες νομισματικές συλλογές στον κόσμο αλλά και μια μεγάλη συλλογή χαρακτικής. Στόχος μας είναι αυτές τις συλλογές να τις μοιραστούμε με την ελληνική αλλά και την διεθνή κοινωνία».

Σημειώνεται ότι η συλλογή έργων τέχνης της Alpha Bank περιλαμβάνει 5.500 έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, πίνακες ζωγραφικής, χαρακτικά, γλυπτά, κατασκευές, εικονογραφήσεις εκδόσεων κ.ά. Τα έργα αυτά καλύπτουν την ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία από το 1880 έως σήμερα. Τα εκθέματα της συλλογής έργων τέχνης φυλάσσονται στο κεντρικό κτίριο της Alpha Bank ενώ παρουσιάζονται στο κοινό στο πλαίσιο περιοδικών εκθέσεων.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Τσιτσιράγκος στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τράπεζας στην Κέρκυρα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας όχι μόνο της Κέρκυρας, αλλά και της Alpha Bank. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία του είδους του στην Ελλάδα αφού η συλλογή του παρουσιάζει τη νομισματική ιστορία του νέου Ελληνικού Κράτους, από την ίδρυσή του. Περί τα 180 χρόνια ιστορίας παρουσιάζονται στους δύο ορόφους του Μουσείου που υποδέχονται χιλιάδες επισκέπτες από όλον τον κόσμο κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιτσιράγκο, το 2025 το Μουσείο είχε 20.000 επισκέπτες εκ των οποίων 5.000 μαθητές που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία του νομίσματος και την εξέλιξη των συναλλαγών στον ελλαδικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα μέσα από έξι ιστορικές περιόδους: αρχαιότητα, ρωμαϊκή εποχή, βυζαντινός κόσμος, οθωμανική περίοδος, νεότερο ελληνικό κράτος και σύγχρονη εποχή. Με την επίσκεψή τους στο μουσείο, μαθητές και φοιτητές μαθαίνουν για τα νομίσματα και τη σύνδεσή τους με την ελληνική ιστορία και ταυτότητα .

Το οικονομικό αποτύπωμα της Alpha Bank στην Κέρκυρα

Ποιο είναι όμως το οικονομικό αποτύπωμα της Alpha Bank στην Κέρκυρα αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Επτανήσων; Όπως εξηγεί μιλώντας στο - ο κ. Τσιτσιράγκος, «στην Κέρκυρα στηρίζουμε μεγάλες επιχειρήσεις, με χρηματοδοτήσεις περίπου 177 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό που αφορά το 50% των συνολικών επιχειρηματικών μας χορηγήσεων στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης συμμετέχουμε σε 17 επενδυτικά έργα στην περιοχή, εκ των οποίων 5 στην Κέρκυρα, που ξεπερνούν συνολικά τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, μόνο το 2025, οι νέες χρηματοδοτήσεις προς μικρές επιχειρήσεις στο νησί αυξήθηκαν κατά 63%».

«Την ίδια στιγμή, έχουμε συμβάλει στη χρηματοδότηση υποδομών που στηρίζουν άμεσα τον τουρισμό και τη διασυνδεσιμότητα της χώρας: τα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, καθώς και κρίσιμους οδικούς άξονες όπως η Ιόνια και η Ολυμπία Οδός. Και συνεχίζουμε, με την προετοιμασία της χρηματοδότησης της νέας μαρίνας megayacht στην Κέρκυρα, ένα έργο που ενισχύει τη θέση του νησιού στον διεθνή τουριστικό χάρτη και συνδέεται άμεσα και με τη ναυτιλία» προσέθεσε ο πρόεδρος του ΔΣ της Alpha Bank.

«Η ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός δεν είναι ξεχωριστές έννοιες, αλλά πυλώνες της ίδιας πραγματικότητας» τόνισε ο κ. Τσιτσιράγκος και συμπλήρωσε: «Γνωρίζουμε άλλωστε, ότι ο τουρισμός είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης της Ελλάδας, αφού συνεισφέρει κατά μέσο όρο σχεδόν στο 30% του ΑΕΠ της χώρας».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους δανειοδότες στον ελληνικό τουρισμό ιστορικά. «Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα portfolio γύρω στα 3 δισ. ευρώ υποστηρίζοντας τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Το ελληνικό τουριστικό προϊόν ανεβαίνει, οι ξενοδοχειακές υποδομές βελτιώνοντας και η χώρα γίνεται πόλος έλξης τουριστών με υψηλά εισοδήματα» υπογράμμισε.

Ερωτηθείς σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα νέα δεδομένα που δημιουργεί σε οικονομία επιχειρήσεις και καταναλωτές, ο κ. Τσιτσιράγκος υποστήριξε ότι «είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα» και προσέθεσε: «Είναι ξεκάθαρο ότι μεσο-μακροπρόθεσμα θα υπάρξουν πληθωριστικές τάσεις λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, με εμφανείς επιπτώσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες στις χώρες που κάνουν εισαγωγή ενέργειας, όπως είναι η Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικός παράγοντας παραμένει η διάρκεια της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για όσους προτρέχουν βγάζοντας μη ασφαλή συμπεράσματα, τονίζοντας ότι «η εμπειρία έχει δείξει ότι παρόμοιες κρίσεις έχουν αρνητικές επιπτώσεις για κάποιες χώρες και θετικές για κάποιες άλλες». Όπως εξήγησε, για την Ελλάδα υπάρχει εύλογη ανησυχία. Ωστόσο μπορούν να δημιουργηθούν κάποιες ευκαιρίες για τη χώρα σε τομείς όπως για παράδειγμα ο τουρισμός. Η κρίση στη Μέση Ανατολή θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην τελική επιλογή ταξιδιωτικού προορισμού. «Πάντως σε άλλες παρόμοιες κρίσεις η Ελλάδα κέρδισε. Μπορεί να υπάρξουν και θετικές και αρνητικές επιδράσεις. Είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα» υπογράμμισε ο κ. Τσιτσιράγκος.