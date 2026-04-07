    Tuesday, April 7
    ΥΠΕΝ: Συσκέψεις για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και την ηλεκτροδότηση ενόψει Πάσχα

    Σειρά συσκέψεων με αντικείμενο την ασφάλεια εφοδιασμού και την ομαλή ηλεκτροδότηση της χώρας ενόψει του Πάσχα, και για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα έχουν αύριο Μ. Τετάρτη ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος με φορείς της ενεργειακής αγοράς.

    Στις συσκέψεις θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), των Διαχειριστών των δικτύων (ΔΕΣΦΑ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ), των Διυλιστηρίων, προμηθευτές φυσικού αερίου και εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

    Comments are closed.