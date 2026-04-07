Eurobank: Θετική εκκίνηση για την ελληνική οικονομία το α΄ τρίμηνο – Αυξανόμενοι κίνδυνοι λόγω γεωπολιτικών εντάσεων

Η ελληνική οικονομία παρουσίασε θετικά αποτελέσματα το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την απασχόληση και τη βιομηχανική δραστηριότητα να καταγράφουν αύξηση. Ωστόσο, η γεωπολιτική αβεβαιότητα στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, σε συνδυασμό με την εκρηκτική άνοδο των τιμών της ενέργειας, προκαλεί ανησυχία για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής οικονομίας. Η ενεργειακή κρίση, που πυροδοτείται από τις συνέπειες των συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων, επηρεάζει ήδη τον πληθωρισμό και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, με την αβεβαιότητα να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το 2026 να φαίνεται αβέβαιο για την οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της Eurobank στο δελτίο “7 Ημέρες Οικονομία”, οι πολεμικές συγκρούσεις στον Περσικό Κόλπο συνεχίζονται για πέμπτη εβδομάδα, εντείνοντας τα ρίσκα για την ελληνική οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως καθαρών εισαγωγέων ενέργειας. Η μέση τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώθηκε στα 98,8 δολάρια ανά βαρέλι τον Μάρτιο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 41,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026 και 35,8% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025. Στις πρώτες μέρες του Απριλίου του 2026, η τιμή ανέβηκε στα 106,7 δολάρια, υπογραμμίζοντας την ένταση της ενεργειακής κρίσης. Η Ελλάδα, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών, με πάνω από 75% του ενεργειακού μείγματος να αποτελείται από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, είναι ευάλωτη στις ανατιμήσεις αυτών των αγαθών.

Αν και η οικονομία της χώρας παρουσίασε θετικά αποτελέσματα το πρώτο τρίμηνο του 2026, με μικρές βελτιώσεις στους δείκτες της απασχόλησης και της βιομηχανικής δραστηριότητας, οι πρώτες αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ δείχνουν μια μικρή υποβάθμιση, με τις προβλέψεις για ανάπτυξη να μειώνονται κατά 0,1 με 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό αναθεωρούνται προς τα πάνω. Τα νέα αυτά δεδομένα αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις μέχρι την ώρα συγγραφής του δελτίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ενδεχόμενες συνέπειες από την παράταση των γεωπολιτικών εντάσεων και την αύξηση των τιμών ενέργειας.

Τα στοιχεία υψηλής συχνότητας για την ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026, ωστόσο, παραμένουν θετικά. Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε κατά 0,8% σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2025 και κατά 2,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Αυτή η αύξηση της απασχόλησης συνηγορεί υπέρ της συνέχισης των ικανοποιητικών ρυθμών μεγέθυνσης, αν και ενδέχεται να υπάρξουν μεγάλες αναθεωρήσεις όταν δημοσιευθούν τα στοιχεία του Μαρτίου 2026. Παράλληλα, ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου παρουσίασε αύξηση 0,9% σε μηνιαία βάση και 4,4% σε ετήσια βάση, ενώ και ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ενισχύθηκε κατά 0,5% και 4,6% αντίστοιχα τον Ιανουάριο του 2026.

Ωστόσο, παρά τα θετικά αυτά αποτελέσματα, υπάρχουν ανησυχίες για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, καθώς η αύξηση του ενεργειακού κόστους εντείνει τις πιέσεις στον τομέα. Ο δείκτης εμπιστοσύνης στη βιομηχανία παραμένει θετικός, αλλά υπήρξε μια μικρή πτώση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το προηγούμενο. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων παρέμεινε ισχυρός στο 10,6% το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι δείκτες οικονομικού κλίματος και PMI μεταποίησης διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, υποδεικνύοντας σταθερότητα στην οικονομική δραστηριότητα.

Πάντως, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Μαρτίου 2026 καταδεικνύουν ήδη τις πρώτες επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, με τον ΕνΔΤΚ να αυξάνεται κατά 3,3% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Η ενέργεια παρουσίασε ετήσια αύξηση 7,0%, από -3,4% τον Φεβρουάριο, ενώ και οι τιμές των επεξεργασμένων τροφίμων σημείωσαν οριακή άνοδο 0,3%. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη, ωστόσο, σημείωσε πτώση στις -52,5 μονάδες τον Μάρτιο του 2026, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2022, υπογραμμίζοντας την αρνητική αντίδραση των καταναλωτών στην τρέχουσα κρίση.

Αν οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή συνεχιστούν, η ελληνική οικονομία ενδέχεται να αντιμετωπίσει περαιτέρω αβεβαιότητα, με την πιθανότητα επιπρόσθετων επιπτώσεων στο γενικό επίπεδο των τιμών και την οικονομική δραστηριότητα. Οι πρώτες ενδείξεις από τον Μάρτιο του 2026 δείχνουν ότι το ενεργειακό σοκ έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τον πληθωρισμό, ενώ οι μελλοντικές εξελίξεις εξαρτώνται από την πορεία των γεωπολιτικών γεγονότων και την αντιμετώπιση των ενεργειακών πιέσεων.