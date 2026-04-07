profile:-Ενισχύει-την-παρουσία-της-στο-Ηνωμένο-Βασίλειο-με-την-εξαγορά-της-contemi-solutions

Μετά την ολοκλήρωση, στις 2 Φεβρουαρίου 2026, της εξαγοράς του 100% των μετοχών της Contemi Solutions (London) UK Ltd, η Profile (ATHEX: PROF), διεθνής τεχνολογικός όμιλος, ανακοινώνει την ενσωμάτωση των πελατών, των προϊόντων, της τεχνολογίας και των ομάδων της Contemi στον τομέα επενδυτικών λύσεων της Profile, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια αγορά στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο.

Κεντρικό στοιχείο της εξαγοράς αποτελεί η λύση WIN της Contemi, η οποία διαθέτει περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας εξυπηρετώντας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Tier I και Tier II στην Ευρώπη. Ενσωματωμένη στην πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων της Profile, AXIA, η διευρυμένη αυτή πρόταση προσφέρει μια ισχυρή, future-ready λύση για wealth managers, investment firms, fund managers και custodians στο Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτοντας ολιστικά τις λειτουργικές, κανονιστικές και ψηφιακές ανάγκες.

Η λύση WIN εμπλουτίζει το AXIA της Profile με εκτεταμένη λειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισης με το τοπικό κανονιστικό πλαίσιο, των επιχειρησιακών ροών και των πρακτικών της αγοράς, καθώς και της υποστήριξης σημαντικών εξελίξεων, όπως η μετάβαση στο καθεστώς διακανονισμού T+1 σε ευθυγράμμιση με τις επικείμενες κανονιστικές αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και η αυξημένη εποπτεία στο πλαίσιο του Consumer Duty. Οι εκτεταμένες αυτές δυνατότητες έχουν αναπτυχθεί για αναγνωρισμένους επενδυτικούς οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βασισμένη στη σύγχρονη cloud-native αρχιτεκτονική του AXIA και σε ενσωματωμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, η διευρυμένη λύση προσφέρει βελτιωμένη προσαρμογή στην τοπική αγορά, ταχύτερο χρόνο απόδοσης αξίας και αυξημένη ευελιξία για τους πελάτες που δραστηριοποιούνται σε μία από τις πιο απαιτητικές χρηματοοικονομικές αγορές παγκοσμίως.

Η λύση WIN της Contemi θα συνεχίσει να υποστηρίζεται απρόσκοπτα για τους υφιστάμενους πελάτες της, με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα, καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Ο κλάδος της διαχείρισης επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει αυξανόμενη πολυπλοκότητα, λόγω των εξελισσόμενων απαιτήσεων της FCA, ενώ παράλληλα οι οργανισμοί καλούνται να εκσυγχρονίσουν παλαιές τεχνολογικές υποδομές και να προσφέρουν διαφανείς, πελατοκεντρικές ψηφιακές εμπειρίες. Ενισχύοντας την τοπική της τεχνογνωσία και αξιοποιώντας το μέγεθος, την καινοτομία και τη σταθερότητα ενός διεθνούς τεχνολογικού ομίλου, η Profile βρίσκεται σε ισχυρή θέση να υποστηρίξει wealth/investment managers στο Ηνωμένο Βασίλειο με μία ενιαία, σύγχρονη λύση, βασισμένη στο cloud και ενισχυμένη με τεχνητή νοημοσύνη, σχεδιασμένη για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα.

Ο κ. Στέφανος Αθανασιάδης, Managing Director – Investment Solutions στην Profile, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή ενισχύει τον στρατηγικό ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου για την Profile και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξής μας στον τεχνολογικό τομέα επενδυτικών λύσεων. Η Contemi Solutions διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Με την ενσωμάτωση της σχετικής τεχνογνωσίας και της ομάδας της στο τεχνολογικό οικοσύστημα επενδυτικών λύσεων της Profile, ενισχύουμε σημαντικά τη δυνατότητά μας να εξυπηρετούμε πελάτες στο Ηνωμένο Βασίλειο με λύσεις που είναι τεχνολογικά προηγμένες και βαθιά ευθυγραμμισμένες με τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας στους υφιστάμενους πελάτες, ενώ παράλληλα διαμορφώνουμε μια πρόταση που θέτει νέα πρότυπα για το τι μπορούν να αναμένουν οι wealth managers στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον τεχνολογικό τους συνεργάτη.»