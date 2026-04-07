wall:-Οι-αγορές-υποχωρούν-εν-μέσω-φόβων-για-αδιέξοδο-στις-συνομιλίες-ΗΠΑ–Ιράν

Οι μετοχές ξεκίνησαν με υποχώρηση τις διαπραγματεύσεις τους την Τρίτη 7/4, καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, με τις ελπίδες για συμφωνία να εξασθενούν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 0,61% στις 46.386,11 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει πτώση 0,58% στις 6.573,35 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κινείται χαμηλότερα κατά 0,73% στις 21.836,051 μονάδες.

Ο Τραμπ έχει θέσει προθεσμία στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής για τις ΗΠΑ και το Ιράν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν εργοστάσια και γέφυρες στο Ιράν. Ωστόσο, τα τελευταία του σχόλια και νέες αναφορές υποδηλώνουν ότι μια συμφωνία έως τότε είναι απίθανη, καθώς σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη ανέφερε: «Ολόκληρος ένας πολιτισμός θα χαθεί απόψε, χωρίς να μπορεί να επανέλθει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά μάλλον θα συμβεί».

Ο πρόεδρος άφησε παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να μην επιτεθούν τελικά στη χώρα της Μέσης Ανατολής μετά την προθεσμία, προσθέτοντας: «Τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου διαφορετικά, πιο έξυπνα και λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένα μυαλά επικρατούν, ίσως συμβεί κάτι επαναστατικά θαυμάσιο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ;».

Οι εντάσεις έχουν ήδη αυξηθεί ενόψει της προθεσμίας, καθώς οι The Wall Street Journal και NBC News, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στο νησί Kharg κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι τελευταίες εξελίξεις πίεσαν τις τιμές των μετοχών και ενίσχυσαν τις τιμές του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό West Texas Intermediate αυξήθηκαν πάνω από 2%, ξεπερνώντας τα 115 δολάρια ανά βαρέλι. Τα διεθνή συμβόλαια Brent ενισχύθηκαν 1% ξεπερνώντας τα 111 δολάρια ανά βαρέλι.

Η The Wall Street Journal ανέφερε επίσης ότι οι διαπραγματευτές δεν είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν από την προθεσμία του Τραμπ.

«Συμφωνούμε με αυτή την άποψη – μια πλήρης και τελική συμφωνία δεν θα υπάρξει απόψε», έγραψε ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge. «Ωστόσο, δεδομένου ότι οι επιλογές που αντιμετωπίζει ο Τραμπ είναι τόσο κακές, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει το μεγαλύτερο μέρος των στρατηγικών τους στόχων, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και δεδομένου ότι το Ιράν έχει κάνει κάποιες (μικρές) υποχωρήσεις σχετικά με το Ορμούζ (οι ειδήσεις από το Ιράκ το Σαββατοκύριακο ήταν σημαντικές), είναι πιθανό ότι το Πεντάγωνο και η IDF δεν θα ξεκινήσουν εκστρατεία καταστροφής των υποδομών πολιτικού χαρακτήρα αργότερα σήμερα».

Μία φωτεινή εξαίρεση στη συνεδρίαση ήταν η Broadcom, που ενισχύθηκε 4% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για διεύρυνση συμφωνιών τεχνητής νοημοσύνης με τις Google και Anthropic.