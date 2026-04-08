Ακίνητα:-Περιθώρια-για…-παζάρια-σε-ακριβές-γειτονιές

Μεγαλύτερο περιθώριο διαπραγμάτευσης στις τιμές πώλησης κατοικιών καταγράφεται στις πιο ακριβές περιοχές της Αττικής, σε σχέση με τις πιο προσιτές.

Η απόκλιση μεταξύ ζητούμενων και τελικών τιμών φτάνει έως και το -14% στις υψηλής αξίας περιοχές, όπως τα νότια και τα βόρεια προάστια, ενώ στις πιο προσιτές περιοχές διαμορφώνεται κοντά στο -9%.

Η διαφορά αυτή αποτυπώνει τη μεγαλύτερη ευελιξία που εμφανίζεται στις ακριβότερες αγορές, όπου οι αρχικές τιμές αφήνουν μεγαλύτερα περιθώρια διαπραγμάτευσης, σε αντίθεση με περιοχές χαμηλότερου κόστους, όπου είναι πιο περιορισμένα.

Τα παραπάνω προκύπτουν από στοιχεία 500 συναλλαγών που παρακολούθησε το μεσιτικό γραφείο Uniko, από τη δημοσίευση της αγγελίας έως την ολοκλήρωση της πώλησης στην τελική τιμή. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, Γιώργο Γκιώκα, και τον επενδυτή – αναλυτή, Ηλία Παπαγεωργιάδη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ελλάδα 2026. Επιχειρείν, Ακίνητα, Επενδύσεις».

Στις ακριβές περιοχές περιλαμβάνονται οι Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Άλιμος, Κολωνάκι, Πλάκα, Μαρούσι και Κηφισιά, ενώ στις πιο προσιτές το Περιστέρι, οι Αμπελόκηποι, οι Αχαρνές, η Καισαριανή, το Γαλάτσι, το Αιγάλεω, ο Κορυδαλλός και η Καλλιθέα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που έχουν αναλυθεί για τη μέση διάρκεια παραμονής των αγγελιών, τα οποία διαφοροποιούνται σημαντικά ανά περιοχή και εύρος τιμών.

Ο μέσος χρόνος παραμονής μιας αγγελίας στην Αττική διαμορφώνεται στις 84 ημέρες, με σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα τόσο με τη γεωγραφική ζώνη όσο και με το επίπεδο τιμών.

Τα νότια προάστια εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διάρκεια, στις 102 ημέρες, ενώ ακολουθεί ο Πειραιάς με 95 ημέρες. Τα ανατολικά προάστια κινούνται στις 85 ημέρες και τα βόρεια στις 74, ενώ τα δυτικά προάστια καταγράφουν τον χαμηλότερο χρόνο, στις 66 ημέρες.

Η ανάλυση ανά κατηγορία τιμών δείχνει κλιμάκωση του χρόνου διάθεσης όσο αυξάνεται το budget. Στα ακίνητα έως 100 χιλ. ευρώ, ο μέσος χρόνος στην Αττική είναι 46 ημέρες, ενώ στην κατηγορία 100–150 χιλ. ευρώ αυξάνεται στις 73 ημέρες. Στα 150–200 χιλ. ευρώ φτάνει τις 92 ημέρες και στην κατηγορία 200–300 χιλ. ευρώ διαμορφώνεται στις 94 ημέρες. Η μεγαλύτερη διάρκεια καταγράφεται στην κατηγορία 300–400 χιλ. ευρώ, με 104 ημέρες, ενώ στα ακίνητα άνω των 400 χιλ. ευρώ υποχωρεί ελαφρά στις 95 ημέρες.

Σε επιμέρους κατηγορίες προκύπτουν έντονες διαφοροποιήσεις. Στα χαμηλότερα budgets (έως 100 χιλ. ευρώ), τα βόρεια προάστια εμφανίζουν τον χαμηλότερο χρόνο (25 ημέρες), ενώ ο Πειραιάς και τα νότια προάστια κινούνται υψηλότερα, στις 62 και 58 ημέρες αντίστοιχα. Στην κατηγορία 100–150 χιλ. ευρώ, τα νότια προάστια φτάνουν τις 117 ημέρες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ σε αρκετές άλλες περιοχές οι χρόνοι παραμένουν κοντά στις 50–60 ημέρες.

Στα ακίνητα 150–200 χιλ. ευρώ και 200–300 χιλ. ευρώ, οι χρόνοι αυξάνονται σχεδόν σε όλες τις ζώνες, με τα νότια προάστια και τον Πειραιά να κινούνται συστηματικά σε υψηλότερα επίπεδα. Η μεγαλύτερη επιμέρους τιμή καταγράφεται στα ανατολικά προάστια στην κατηγορία 300–400 χιλ. ευρώ, με 140 ημέρες.