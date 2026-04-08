Ανδρουλάκης:-Η-κυβέρνηση-όχι-μόνο-δεν-δίνει-λύσεις-αλλά-παράγει-συνεχώς-σκάνδαλα-και-διαφθορά

Στη Βαρβάκειο βρέθηκε σήμερα, Μ. Τετάρτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με τις δηλώσεις του να εστιάζουν στην ακρίβεια του πασχαλινού τραπεζιού, ενώ εξαπέλυσε σφοδρά πυρά και κατά της κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης: «Το πασχαλινό τραπέζι είναι και φέτος πιο ακριβό απ’ ό,τι πέρυσι. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Μάρτιο ανήλθε στη χώρα μας στο 3,3%. Ο μέσος όρος της ευρωζώνης κινήθηκε στο 2,5%. Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η τελευταία στις 27 ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των οικονομικών επιλογών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις αδυναμίες του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας. Πρέπει, λοιπόν, σύντομα να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση όχι μόνο δεν δίνει λύσεις στα πραγματικά μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά», τόνισε.

«Αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει και θα αλλάξει στις επόμενες εθνικές εκλογές», κατέληξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.