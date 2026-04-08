Ανοδικό-«ράλι»-στη-wall-street-μετά-την-εκεχειρία-ΗΠΑ-Ιράν

Στη Wall Street, οι μετοχές καταγράφουν ισχυρή άνοδο τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), αφού ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, βάζοντας σε παύση μια σύγκρουση πέντε εβδομάδων που είχε οδηγήσει στο κλείσιμο ενός κρίσιμου θαλάσσιου διαύλου για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και είχε προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average σημειώνει άνοδο 2,86% στις 47,974.58 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 2,56% στις 6,784.45 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει άλμα 3,32% στις 22,748.83 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate υποχώρησαν περισσότερο από 16%, στα 94,41 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση Τραμπ. Παράλληλα, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημείωσε αντίστοιχη πτώση άνω του 14%, στα 93,67 δολάρια το βαρέλι.

«Συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια εφαρμόσιμη βάση για διαπραγμάτευση».

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι η «διμερής» κατάπαυση του πυρός εξαρτάται από τη συμφωνία του Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν συμφώνησε να επαναλειτουργήσει το θαλάσσιο αυτό δίαυλο για δύο εβδομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσουν όλες οι επιθέσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών της χώρας. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η διέλευση θα πρέπει να γίνεται σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν. Το Ισραήλ φέρεται επίσης να συμφώνησε στην εκεχειρία, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

«Δεν αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη η ανακοίνωση μιας προσωρινής αποκλιμάκωσης της ιρανικής σύγκρουσης. Η αγορά έχει γίνει πολύ πιο ικανή να “διαβάζει” τις επόμενες κινήσεις του Τραμπ», δήλωσε ο Jay Woods, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της Freedom Capital Markets. «Το ερώτημα τώρα είναι αν αυτό το γνώριμο χρονικό πλαίσιο των “δύο εβδομάδων” θα οδηγήσει πράγματι σε λύση».

Σημειώνεται ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών ενίσχυσαν περαιτέρω τα κέρδη τους αφού ο Τραμπ ανέφερε το πρωί της Τετάρτης ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για την απομάκρυνση πυρηνικού υλικού από τη χώρα, ενώ οι δύο πλευρές συζητούν και την άρση δασμών και κυρώσεων.

Μετοχές που βρίσκονταν υπό πίεση το τελευταίο διάστημα κινήθηκαν ανοδικά στις προσυνεδριακές συναλλαγές, με τις εταιρείες-κολοσσούς Nvidia και Amazon να σημειώνουν άνοδο άνω του 3% και 4% αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή, η Tesla ενισχύθηκε πάνω από 4%, ενώ οι μετοχές των JPMorgan Chase και Boeing κατέγραψαν κέρδη άνω του 2% και 3%.

Αντίθετα, οι ενεργειακές μετοχές που είχαν ενισχυθεί από την αρχή της σύγκρουσης υποχώρησαν στις προσυνεδριακές συναλλαγές, με τη Exxon Mobil να καταγράφει πτώση άνω του 6% και τη Chevron άνω του 4%.

Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές προέρχονται από μια μικτή συνεδρίαση τη Μεγάλη Τρίτη, κατά την οποία ο S&P 500 σημείωσε οριακή άνοδο 0,08%, καθώς οι αγορές πόνταραν σε πιθανή επίτευξη εκεχειρίας. Ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,10%, ενώ ο Dow υποχώρησε κατά 85,42 μονάδες.