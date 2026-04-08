Από το πετρέλαιο στα χρηματιστήρια: γιατί η ανακωχή στο Ιράν αλλάζει το κλίμα στις αγορές αλλά δεν μηδενίζει το γεωπολιτικό ρίσκο

Η ανακωχή που συμφωνήθηκε στις 7–8 Απριλίου 2026 ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με βασικό όρο την ασφαλή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, έδωσε στις αγορές αυτό που αναζητούσαν απεγνωσμένα τις τελευταίες εβδομάδες: όχι βεβαιότητα, αλλά χρόνο. Και στις αγορές, ο χρόνος έχει τιμή. Όσο υπήρχε ανοικτό το ενδεχόμενο γενικευμένης κλιμάκωσης και παρατεταμένου μπλοκαρίσματος του Ορμούζ, η αγορά τιμολογούσε κάτι πολύ χειρότερο από μια απλή πολεμική κρίση. Τιμολογούσε το ενδεχόμενο ενεργειακού σοκ με πληθωριστικές συνέπειες, ανατροπή στις προσδοκίες για επιτόκια και νέα πίεση στην παγκόσμια ανάπτυξη. Η ανακωχή έριξε αυτό το άμεσο premium φόβου, αλλά δεν το εξαφάνισε.

Η πρώτη αντίδραση ήταν στο πετρέλαιο και αυτό δεν είναι τυχαίο

Το σημείο όπου οι αγορές μίλησαν πιο καθαρά ήταν το crude. Το Brent και το WTI βυθίστηκαν από τα επίπεδα άνω των 109–110 δολαρίων προς την περιοχή των 94–96 δολαρίων, με ημερήσια πτώση που άγγιξε το 13%–15%. Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη διόρθωση. Πρόκειται για βίαιη αποτίμηση του ότι το χειρότερο σενάριο, δηλαδή μια παρατεταμένη παράλυση μιας θαλάσσιας αρτηρίας από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, απομακρύνθηκε προσωρινά. Όταν η αγορά φοβάται μπλοκάρισμα του Ορμούζ, δεν ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο. Ανεβαίνει όλο το κόστος του χρήματος, της μεταφοράς, της ασφάλισης, της εφοδιαστικής αλυσίδας και τελικά ο ίδιος ο φόβος της ύφεσης.

Αυτό εξηγεί γιατί η ανακωχή διαβάστηκε αμέσως ως “bearish” για την ενέργεια αλλά “bullish” για το σύνολο της επενδυτικής ψυχολογίας. Οι αγορές δεν πανηγύρισαν επειδή ξαφνικά βρέθηκε μόνιμη λύση. Πανηγύρισαν επειδή, έστω προσωρινά, έβγαλαν από το τραπέζι το σενάριο του ανεξέλεγκτου ενεργειακού σοκ. Με απλά λόγια, η αγορά σταμάτησε να φοβάται το ακραίο. Και μόνο αυτό ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει ράλι ανακούφισης.

Οι μετοχές αντέδρασαν σαν να έπεσε το θερμόμετρο του παγκόσμιου κινδύνου

Η αντίδραση των χρηματιστηρίων ήταν εξίσου εντυπωσιακή. Στην Ασία, ο Nikkei κέρδισε περίπου 5%, ο Kospi σχεδόν 5,9%, ενώ και άλλες αγορές της περιοχής κινήθηκαν έντονα ανοδικά. Στην Ινδία, ο Nifty 50 εκτινάχθηκε 3,58% και ο Sensex 3,74%, καθώς η πτώση του πετρελαίου βελτίωσε άμεσα την εικόνα για πληθωρισμό, επιτόκια και εταιρικά περιθώρια σε μια οικονομία που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις ενεργειακές τιμές. Ακόμη και τα νομίσματα των εισαγωγέων ενέργειας αντέδρασαν θετικά, με τη ρουπία να ενισχύεται και τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες μεταβλητότητας να υποχωρούν αισθητά.

Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα των αγορών: η ανακωχή δεν θεωρήθηκε μόνο εξέλιξη εξωτερικής πολιτικής. Θεωρήθηκε μακροοικονομικό γεγονός πρώτης γραμμής. Γιατί; Επειδή όταν πέφτει ο φόβος για την ενέργεια, πέφτει και ο φόβος ότι οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να παραμείνουν πιο επιθετικές για μεγαλύτερο διάστημα. Το ράλι, συνεπώς, δεν ήταν μόνο γεωπολιτικό. Ήταν και νομισματικό. Ήταν μια επανατιμολόγηση της πιθανότητας για λιγότερο επιθετικές κεντρικές τράπεζες στο μέλλον, εφόσον φυσικά η αποκλιμάκωση αποδειχθεί κάτι περισσότερο από μια σύντομη παύση πυρός.

Το κλειδί βρίσκεται στον πληθωρισμό και στα επιτόκια

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και η ουσία για τις μεγάλες αγορές της Δύσης. Η σύγκρουση είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική. Η UBS, για παράδειγμα, μείωσε τον στόχο της για τον S&P 500 και ταυτόχρονα μετέθεσε χρονικά τις αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων της Fed, ακριβώς επειδή η άνοδος της ενέργειας απειλούσε να κρατήσει τον πληθωρισμό ψηλά για περισσότερο. Δηλαδή, ο πόλεμος δεν πίεζε μόνο τις τιμές της βενζίνης. Πίεζε το συνολικό σενάριο της αγοράς για ανάπτυξη, κέρδη και κόστος χρήματος.

Με αυτή τη λογική, η ανακωχή λειτουργεί ως αποπληθωριστικό σοκ σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο σενάριο. Όχι επειδή γυρίζουμε σε συνθήκες ηρεμίας, αλλά επειδή μειώνεται ο κίνδυνος ενός δεύτερου γύρου ανόδου στην ενέργεια, στις μεταφορές και τελικά στον πυρήνα του κόστους για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Γι’ αυτό είδαμε και υποχώρηση στις αποδόσεις των ομολόγων και μικρή απώλεια ασφαλούς καταφυγίου για το δολάριο. Οι επενδυτές, έστω συγκρατημένα, ξαναγύρισαν στο risk-on αφήγημα.

Οι κερδισμένοι είναι ξεκάθαροι, αλλά και οι χαμένοι επίσης

Σε μια τέτοια συγκυρία, οι πιο άμεσοι κερδισμένοι είναι όσοι είχαν μεγαλύτερη ζημιά από το ακριβό πετρέλαιο. Αεροπορικές, μεταφορές, τουρισμός, ενεργοβόρες βιομηχανίες, αυτοκινητοβιομηχανίες, λιανεμπόριο και γενικά κλάδοι που εξαρτώνται από κατανάλωση και χαμηλό ενεργειακό κόστος, πήραν άμεσα ανάσα. Στην Ινδία, για παράδειγμα, rate-sensitive κλάδοι όπως χρηματοοικονομικά, αυτοκινητοβιομηχανίες και real estate κινήθηκαν ισχυρά ανοδικά, ενώ η InterGlobe Aviation ωφελήθηκε ξεκάθαρα από το νέο περιβάλλον.

Στον αντίποδα, οι ενεργειακές εταιρείες και όσοι είχαν χτίσει θέσεις πάνω στο πολεμικό premium του πετρελαίου βλέπουν τώρα συμπίεση. Το ίδιο ισχύει σε κάποιο βαθμό και για κλάδους που είχαν λειτουργήσει ως “ασφαλή” γεωπολιτικά στοιχήματα. Με άλλα λόγια, η αγορά κάνει rotation: από τους κερδισμένους του φόβου προς τους κερδισμένους της αποκλιμάκωσης. Αυτή είναι η πιο καθαρή εικόνα της παρούσας στιγμής.

Το μεγάλο λάθος θα ήταν να νομίσουμε ότι όλα ομαλοποιήθηκαν

Εδώ όμως χρειάζεται ψυχραιμία. Η αγορά futures αντέδρασε εντυπωσιακά, αλλά η φυσική αγορά ενέργειας παραμένει στρεσαρισμένη. Το Reuters σημειώνει ότι, παρά την ανακωχή, οι πραγματικές ροές παραμένουν διαταραγμένες και το stress στο physical oil market δεν εξαφανίζεται μέσα σε ένα βράδυ. Η Saudi Aramco αύξησε τις επίσημες τιμές πώλησης για τον Μάιο σε ιστορικά υψηλά, ενώ το premium για το Arab Light εκτοξεύθηκε, στοιχείο που δείχνει ότι οι ελλείψεις και οι παραμορφώσεις στην αγορά δεν έχουν λυθεί. Δηλαδή, η χρηματιστηριακή ανακούφιση είναι άμεση, αλλά η πραγματική εφοδιαστική αποκατάσταση είναι πολύ πιο αργή.

Το ίδιο ισχύει και για τα καύσιμα αεροπορίας. Η IATA ξεκαθάρισε ότι ακόμη και αν η ροή crude ομαλοποιηθεί, η προσφορά jet fuel μπορεί να χρειαστεί μήνες για να επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα, λόγω προβλημάτων στη διύλιση και στις αλυσίδες ανεφοδιασμού. Αυτό σημαίνει ότι οι αεροπορικές ναι μεν ανακουφίζονται από την πτώση του αργού, αλλά δεν περνούν αυτομάτως σε καθεστώς πλήρους κανονικότητας. Το κόστος τους μπορεί να παραμείνει αυξημένο, απλώς λιγότερο εφιαλτικό από πριν.

Υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο που δεν πρέπει να περάσει στα ψιλά. Ο ίδιος ο Λευκός Οίκος μίλησε για συμφόρηση στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, με περίπου 130 εκατ. βαρέλια αργού και 46 εκατ. βαρέλια refined fuels να βρίσκονται εγκλωβισμένα σε περίπου 200 δεξαμενόπλοια στον Κόλπο. Αυτό είναι τεράστιο μέγεθος. Δείχνει ότι ακόμη κι αν ανοίξει η στρόφιγγα, χρειάζεται χρόνος για να αποσυμφορηθεί η πραγματική αγορά. Γι’ αυτό και η αποκλιμάκωση είναι θετική, αλλά όχι μαγικό κουμπί επανεκκίνησης.

Για την Ευρώπη και την Ελλάδα, η ανακωχή είναι καλό νέο αλλά όχι λευκή επιταγή

Για την Ευρώπη, η εξέλιξη είναι καθαρά θετική. Η ευρωπαϊκή οικονομία δεν έχει περιθώριο για νέο ενεργειακό σοκ σε μια φάση που η βιομηχανική δραστηριότητα παραμένει ευάλωτη και το κόστος χρήματος δεν έχει ακόμη αποκλιμακωθεί όσο θα ήθελαν οι επιχειρήσεις. Κάθε πτώση στο πετρέλαιο και κάθε υποχώρηση του γεωπολιτικού φόβου λειτουργεί ανακουφιστικά για τον πληθωρισμό, την κατανάλωση και την ψυχολογία της αγοράς. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ζημιές στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι ανατιμήσεις στην πραγματική αγορά καυσίμων μπορεί να ακολουθούν με χρονική υστέρηση.

Για την Ελλάδα, η εικόνα είναι ίσως ακόμη πιο ξεκάθαρη. Ως οικονομία με ισχυρή έκθεση στον τουρισμό, στις μεταφορές, στην κατανάλωση και φυσικά στην ενέργεια, έχουμε αντικειμενικό συμφέρον από κάθε αποκλιμάκωση που ρίχνει το crude και περιορίζει το εισαγόμενο πληθωριστικό σοκ. Ταυτόχρονα όμως, η ελληνική ναυτιλία, τα ασφάλιστρα φορτίων, οι εμπορικές ροές και η ευρύτερη αλυσίδα logistics συνεχίζουν να βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα περιβάλλον αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου. Με άλλα λόγια, κερδίζουμε από την πτώση του φόβου, αλλά δεν μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε για πλήρη εξομάλυνση.

Αυτό που αγοράζουν τώρα οι αγορές είναι η πιθανότητα και όχι η βεβαιότητα

Αν θέλουμε να το πούμε καθαρά, η ανακωχή στο Ιράν είναι bullish για τις αγορές επειδή κατεβάζει το χειρότερο σενάριο από το τραπέζι. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα. Αν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες υπάρξει ουσιαστική πρόοδος, πραγματική ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας και συνέχεια στις διαπραγματεύσεις, τότε η αγορά μπορεί να επεκτείνει το ράλι ανακούφισης και να αποτιμήσει ένα πιο ήπιο μονοπάτι για πληθωρισμό και επιτόκια. Αν όμως η ανακωχή αποδειχθεί απλώς ένα τακτικό διάλειμμα, το premium του φόβου θα επιστρέψει πολύ γρήγορα και το πετρέλαιο θα γίνει ξανά ο πιο ακριβός μεταφραστής της γεωπολιτικής έντασης.

Η αγορά, λοιπόν, δεν λέει ότι τελείωσε η κρίση. Λέει κάτι πιο περιορισμένο, αλλά πολύ ουσιαστικό: ότι αποφεύχθηκε προσωρινά η άμεση ενεργειακή ασφυξία. Και αυτό, για την παγκόσμια οικονομία, για τον πληθωρισμό, για τα επιτόκια και για τα χρηματιστήρια, είναι ήδη τεράστιο.