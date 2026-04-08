Βρεττού-(credia):-Επιλεκτικές-εξαγορές-και-αξιοποίηση-κεφαλαίων-υπέρ-των-μετόχων

Στην ισχυρή συμμετοχή ξένων επενδυτών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Credia αναφέρθηκε ο CFO της ΕΧΑΕ, Νίκος Κοσκολέτος, σημειώνοντας ότι περίπου το 80% της ζήτησης προήλθε από διεθνή χαρτοφυλάκια.

(upd 12:16) «Δεν θα προχωρήσουμε σε εξαγορά εάν δεν προκύψει ευκαιρία που να δημιουργεί ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τους μετόχους», ενώ «δεν αποτελεί επιλογή η διατήρηση πλεοναζόντων κεφαλαίων χωρίς αποδοτική αξιοποίησή τους», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κα. Ελένη Βρεττού, με αφορμή την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρίνισε ότι, εφόσον δεν προκύψουν ευκαιρίες εξαγορών, η τράπεζα προτίθεται να αξιοποιεί μέρος των πλεοναζόντων κεφαλαίων προς όφελος των μετόχων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι εντός του μήνα αναμένονται ανακοινώσεις αναφορικά με την απόκτηση ποσοστού του 70% της Pantelakis Securities, με δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου 30% εντός τριετίας.

Αναφερόμενη στο bancassurance, σημείωσε ότι η τράπεζα συνεργάζεται με το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς και εξετάζει με προσοχή τις προοπτικές του κλάδου, με στόχο την ενδεχόμενη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποτελεί αυτοσκοπό μια εξαγορά στον συγκεκριμένο τομέα. Την ίδια στιγμή, η διοίκηση διερευνά ευκαιρίες και στον χώρο του asset management.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, ως βασική προτεραιότητα τίθεται η βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους, καθώς και η ενοποίηση των δραστηριοτήτων στη Μάλτα, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027.

Η κα. Βρεττού ανέφερε ότι δεν παρατηρείται κάποια κόπωση σε επίπεδο «credit growth» με τον στόχο για την πιστωτική επέκταση διαμορφώνεται σε επίπεδα άνω του 1 δισ. ευρώ και για το 2026. Ως προς την πορεία των επιτοκίων, σημείωσε ότι η αγορά τιμολογεί μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης καθώς και μία επιπλέον αντίστοιχη κίνηση έως τα τέλη του έτους. Σύμφωνα με την ίδια, μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης μεταφράζεται σε επιπλέον 5+5 εκατ. ευρώ σε καθαρά έσοδα από τόκους σε Ελλάδα και Μάλτα, επαναλαμβάνοντας πως οι παραδοχές του business plan είναι συντηρητικές.

Παράλληλα, με φόντο τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μ. Ανατολή επισήμανε, πως το δανειακό χαρτοφυλάκιο έχει υποβληθεί σε stress test, χωρίς να καταγράφονται μέχρι στιγμής επιπτώσεις στη λιανική τραπεζική και τη στεγαστική πίστη. Ωστόσο, αυξημένη παρακολούθηση εφαρμόζεται στα χαρτοφυλάκια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του hospitality. Παράλληλα, σημείωσε ότι το υφιστάμενο περιβάλλον έχει λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις δραστηριότητες στη Μάλτα.