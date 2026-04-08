Γιατί η Ελλάδα ρίχνει 2 εκατ. βαρέλια καυσίμων στην αγορά χωρίς να υπάρχει έλλειψη – Μπαράζ συσκέψεων

Η Ελλάδα ενεργοποιεί προληπτικά τα στρατηγικά αποθέματα, διοχετεύοντας 2 εκατ. βαρέλια καυσίμων στην αγορά. Στόχος είναι η διασφάλιση επάρκειας και η απορρόφηση πιθανών κραδασμών, όχι η άμεση μείωση των τιμών.

Σε ενεργοποίηση των στρατηγικών αποθεμάτων καυσίμων προχωρά η Ελλάδα, με την αποδέσμευση περίπου 2 εκατ. βαρελιών προς την αγορά, σε μια περίοδο όπου η διεθνής αγορά πετρελαίου κινείται υπό καθεστώς έντονης μεταβλητότητας και αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου. Το Brent, μετά την πρόσφατη άνοδο σε επίπεδα άνω των 110 δολαρίων το βαρέλι, υποχωρεί εκ νέου προς την περιοχή των 95–100 δολαρίων, καθώς η αγορά επαναξιολογεί τον κίνδυνο χωρίς να έχουν προκύψει – μέχρι στιγμής – πραγματικές διαταραχές στην προσφορά. Στο επίκεντρο παραμένει η Μέση Ανατολή και ειδικότερα ο φόβος για πιθανές διαταραχές στις ροές, γεγονός που συνεχίζει να διατηρεί ένα γεωπολιτικό premium στις τιμές, έστω και μειωμένο. Σε αυτό το περιβάλλον, η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κινητοποιήσεων, με διαδοχικές συσκέψεις στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συμμετοχή των βασικών παικτών της αγοράς, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να προλάβει πιθανές αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων.

Προληπτική κίνηση, όχι αντίδραση σε έλλειψη

Η αποδέσμευση αφορά κυρίως διυλισμένα προϊόντα, όπως diesel και βενζίνη, και δεν συνδέεται με άμεσο πρόβλημα επάρκειας στην ελληνική αγορά. Αντίθετα, πρόκειται για μια προληπτική ενεργοποίηση αποθεμάτων, με στόχο να ενισχυθεί η διαθεσιμότητα καυσίμων και να απορροφηθούν πιθανοί κραδασμοί, εφόσον η διεθνής κρίση οδηγήσει σε διαταραχές στις ροές. Στην πράξη, η αγορά ενισχύεται με επιπλέον ποσότητες, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί η ομαλότητα, κυρίως σε καύσιμα κρίσιμα για τη μεταφορά και τη λειτουργία της οικονομίας, όπως το πετρέλαιο κίνησης.

Μπαράζ συσκέψεων και συντονισμός με την αγορά

Το μέτρο συνοδεύεται από εντατικό συντονισμό σε επίπεδο ΥΠΕΝ, με συνεχείς επαφές μεταξύ κυβέρνησης, διυλιστηρίων και αρμόδιων αρχών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η επάρκεια αποθεμάτων, η εξέλιξη των εισαγωγών και η συμπεριφορά της αγοράς σε συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας. Η αποδέσμευση των ποσοτήτων θεωρείται μέρος ενός ευρύτερου «πακέτου ετοιμότητας», που ενεργοποιείται χωρίς να υπάρχει ακόμη ορατή διαταραχή, αλλά με στόχο να αποφευχθεί μια τέτοια εξέλιξη.

Περιορισμένη επίδραση στις τιμές – κρίσιμος ο παράγοντας εφοδιασμού

Παρά την ενίσχυση της προσφοράς, η παρέμβαση δεν αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά τη διαμόρφωση των τιμών. Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου εξακολουθούν να καθορίζονται από γεωπολιτικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες, με τις πρόσφατες διακυμάνσεις να αποτυπώνουν κυρίως τον φόβο για περιορισμό της προσφοράς και όχι μεταβολές στη ζήτηση. Η συγκεκριμένη κίνηση λειτουργεί κυρίως ως «δίχτυ ασφαλείας» για την εσωτερική αγορά. Το βασικό ζητούμενο δεν είναι η άμεση αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά η διασφάλιση ότι δεν θα προκύψουν ελλείψεις, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου οι ροές καυσίμων παραμένουν ευάλωτες σε εξωγενείς εξελίξεις.

Διεθνής διάσταση και σήμα ανησυχίας

Η ελληνική κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κλίμα επαγρύπνησης στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με χώρες και οργανισμούς να εξετάζουν παρεμβάσεις για την αποφυγή αιφνίδιων διαταραχών. Το γεγονός ότι ενεργοποιούνται στρατηγικά αποθέματα, ακόμη και προληπτικά, αποτελεί ένδειξη ότι το βασικό σενάριο που αξιολογείται δεν είναι μόνο η άνοδος των τιμών, αλλά και το ενδεχόμενο προβλημάτων στον εφοδιασμό.

Το πολιτικό αποτύπωμα της παρέμβασης

Πέρα από τη λειτουργική διάσταση, η κίνηση έχει και σαφές πολιτικό φορτίο. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δείξει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, διαθέτει εργαλεία παρέμβασης και είναι έτοιμη να κινηθεί εγκαίρως. Ωστόσο, η ενεργοποίηση των αποθεμάτων αναδεικνύει ταυτόχρονα και το εύρος της αβεβαιότητας που επικρατεί, καθώς πρόκειται για ένα μέτρο που χρησιμοποιείται σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου και όχι σε κανονικές συνθήκες αγοράς. Με άλλα λόγια, η παρέμβαση λειτουργεί διττά: ως πρακτική θωράκιση της αγοράς, αλλά και ως έμμεση παραδοχή ότι το περιβάλλον παραμένει εύθραυστο.

Η αποδέσμευση των 2 εκατ. βαρελιών δεν αποτελεί εργαλείο άμεσης αποκλιμάκωσης των τιμών, αλλά μια στοχευμένη κίνηση πρόληψης. Σε ένα περιβάλλον όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορούν να μετατραπούν γρήγορα σε διαταραχές εφοδιασμού, η Ελλάδα επιχειρεί να αγοράσει χρόνο, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς πριν εκδηλωθεί το πρόβλημα.

Τι είναι τα στρατηγικά αποθέματα καυσίμων

Τα στρατηγικά αποθέματα καυσίμων αποτελούν υποχρεωτικό μηχανισμό ασφάλειας εφοδιασμού που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει τη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαίου και προϊόντων του για τουλάχιστον 90 ημέρες καθαρών εισαγωγών ή κατανάλωσης. Στην Ελλάδα, το σύστημα αυτό θεσμοθετήθηκε στη σημερινή του μορφή μετά την ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας το 2012 και στηρίζεται κυρίως σε αποθέματα που τηρούν τα διυλιστήρια και οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων, υπό την εποπτεία του κράτους. Τα αποθέματα περιλαμβάνουν τόσο αργό πετρέλαιο όσο και διυλισμένα προϊόντα, όπως βενζίνη και diesel, και μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περιπτώσεις κρίσης, διαταραχών στην τροφοδοσία ή και προληπτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η ενεργειακή επάρκεια της χώρας.